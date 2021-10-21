Alişan ekranlara geri dönüyor! Bakın hangi kanalla anlaşmış...

Alişan ekranlara geri dönüyor! Bakın hangi kanalla anlaşmış...

Ünlü türkücü Alişan'ın uzun bir sürenin ardından ekranlara geri döneceği iddia edildi. Hayranları bu haber karşısında sevinirken, "Alişan hangi kanalla anlaştı?" sorusu gündeme getirildi.

Türkücü Alişan kardeşi Selçuk Tektaşı koronavirüs nedeniyle kaybederken, zor zamanları atlatmaya çalışıyor.

Eşi Buse Varol'un desteğiyle yeniden hayata tutunmaya çalışan Alişan, kardeşinin çocuklarını yalnız bırakmıyor.

Eyşan ve Ceylan'a babalık yapan ve onları yalnız bırakmayan türkücü, sık sık kardeşinin mezarına gidiyor.

Yaptıklarıyla övgü alan Alişan, şu sıralar eşi Buse Varol ve arkadaşlarıyla birlikte Monaco'da tatil yapıyor.

Varol eşiyle tatil yaptığı o anları sosyal medya hesabından paylaşırken, Alişan'ın ise yeniden ekranlara döneceği iddia edildi.

ALİŞAN YENİDEN EKRANLARA DÖNECEK

Temiz Magazin'in haberine göre; Alişan, TRT ekranlarında hafta içi her sabah İyi Fikir adlı programı sunacak.

Alişan son olarak Star TV'de ekrana getirilen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programda sunuculuk yapmıştı.

Alişan ve TRT cephesinden konuya ilişkin ise henüz net bir açıklama gelmedi.