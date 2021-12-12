Alişan ekranlara kesin dönüş yaptı İşte Alişan'ın yeni programı

Geçtiğimiz yaz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden ve acı dolu günler yaşayan Alişan, aylar sonra ekranlara kesin dönüş yaptı. Alişan’ın yeni programının ismi ve yayın tarihi belli oldu.

Ekranların sevilen yüzü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yaz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetti.

Zor zamanları, eşi Buse Varol'un desteğiyle atlatmaya çalışan Alişan, kardeşinin çocukları Eyşan ve Ceylan'ı bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Yaşadığı acı dolu günlerin ardından yeniden hayata tutunmaya ve işlerini sürdürmeye çalışan Alişan, bomba gibi bir programla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Son olarak Star TV ekranlarında Demet Akalın ile ''Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'' adlı sabah programını yapan Alişan, hayranlarını oldukça mutlu edecek bir projeye imza atmış ve TRT1'e ''Evet'' demişti.

Bu gelişmenin ardından Alişan'ın nasıl bir programla ekranlara döneceği ve bu programın ne zaman başlayacağı büyük merak konusu olmuştu.

Alişan'ın yeni programı ile ilgili detaylar sonunda ortaya çıktı. İşte Alişan ile Hayata Gülümse adlı programın başlama tarihi ve yayın saati...

ALİŞAN İLE GÜLÜMSE HAYATI BAŞLIYOR

Şarkıcı Alişan'ın ''Alişan ile Gülümse Hayata'' adlı yeni programı, 13 Aralık 2021 Pazartesi gününden itibaren seyirci ile buluşacak.

Hafta içi her gün ekranlara gelecek olan program, sabah 09:30'da ekranlarda olacak.

TRT 1 ekranlarına ve gündüz kuşağına yeni bir soluk getirmesi beklenen programın büyük ilgi görmesi beklenirken, programla ilgili detaylarda belli oldu.

ALİŞAN İLE GÜLÜMSE HAYATI'NIN FORMATI

Alişan'ın yeni programının formatı, tıpkı Star TV'de yayınlanan programına yakın bir formatta olacak.

Alişan İle Gülümse Hayata programı, alanında saygın ve güvenilir uzmanları, Yeşilçam ve sahnelerin birbirinden ünlü isimler ile yurdun dört bir yanından konukları ağırlayacak.

Programda uzman isimler, sağlıkla ilgili merak edilenleri anlatacak, önemli noktaların altını çizecek. Yeşilçam’dan ve sahnelerden birbirinden ünlü isimler ile sıcak ve içten söyleşiler de programda izleyiciyle buluşacak. Hatıralar, anekdotlar ve yaşanmış ilginç hikayeler ekranlara gelecek.

Ayrıca programda, yurdun dört bir yayınından farklı konu ve konuklar, ünlü şef Beyhan Budakçı’dan püf noktalarıyla pratik ve lezzetli yemek tarifleri yer alacak.