Alişan 'En güzel kayınvalide bende' demişti! Buse Varol'un annesi güzelliğiyle kızını solladı

2018 yılında ünlü türkücü Alişan ile nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol, bu kez annesi ile gündeme geldi. Varol'un annesi Birsen Özgan, genç ve güzel oluşuyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Ünlü türkücü Alişan ve oyuncu Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti, aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Evliliklerinde 3. yılı geriden bırakan çift, hem iş hem de özel hayatlarıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan isimler arasında yer buluyor.

Sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi gören ünlü çift, bu kez Buse Varol'un annesi Birsen Özgan ile gündeme geldi.

''EN GÜZEL KAYINVALİDE BENDE'' DEMİŞTİ

Alişan geçtiğimiz Haziran ayında, sosyal medya hesabından eşi Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ın doğum gününü kutlamıştı.

Alişan kayınvalidesi ile pozuna, "En güzel, en pozitif kayınvalide bende" notunu düşmüştü.

Ünlü şarkıcının kayınvalidesi, genç ve güzel oluşuyla herkesi kendine hayran bıraktı.

''GÜZELLİĞİYLE KIZINI SOLLAMIŞ''

Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ı görenler, 'Güzelliğiyle kızını sollamış", "Buse'nin güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumlarında bulundu.