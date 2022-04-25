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    • Alişan eşi Buse Varol göbeğini açıkta bıraktı, gören 'Alişan karışmıyor mu?' diye sordu! 'Tü tü maşallah'

    Alişan eşi Buse Varol göbeğini açıkta bıraktı, gören 'Alişan karışmıyor mu?' diye sordu! 'Tü tü maşallah'

    Alişan'ın eşi Buse Varol'un Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı karesi hayranlarından beğeni alırken, "Maşallah, nazar değmesin" yorumları ise havada uçuştu.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 13:46
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    Alişan eşi Buse Varol göbeğini açıkta bıraktı, gören 'Alişan karışmıyor mu?' diye sordu! 'Tü tü maşallah'

    Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ve zor günler geçiren Alişan'ın en büyük destekçisi eşi Buse Varol oldu.

    Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla kalpleri çelen Buse Varol, Alişan'ı bu zor sürecinde bir an olsun yalnız bırakmadı.

    Oğlu Burak'ın doğum gününe kadar sorunsuz giden aşkları, doğum günü partisinden sonra bozuldu.

    Boşanacakları söylenen ve ayrı yaşadıkları belirtilen çift, geçen sürenin ardından aralarını düzeltmeyi başardı.

    Yeniden aşklarına şans veren ve mutluluklarını ikiye katlayan Buse Varol- Alişan çifti, sosyal medya üzerinden paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

    Alişan'a göre sosyal medyasını daha aktif kullanan Buse, Instagram'ın hikaye kısmından yeni bir kare daha yayınladı.

    Güzelliği ve fit fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Buse Varol'un tarzı için,"Alişan sana karışmıyor mu?" tarzında yorumlar geldi.

    Buse Varol tarzı

    Manisa doğumlu olan ve bugüne kadar sayısız dizide yer alan Buse Varol, tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çekiyor.

    Güzelliğini giyim tarzıyla daha çok ön plana çıkaran Varol, göbeğini açıkta bırakan üstü ve yırtık pantolonu ile dikkati çekti.

    İki çocuk annesi Varol'un zayıfladığı ve eski fit haline kavuştuğu dikkatlerden kaçmazken, "Alişan sana karışmıyor mu?" diyenlerin sayısı az değildi.

    Alişan eşi Buse Varol göbeğini açıkta bıraktı, gören Alişan karışmıyor mu? diye sordu! Tü tü maşallah #1

    Bazıları ise bu yorumlara katılmadığını belirterek, Varol'un güzelliğinin gölgelenemez olduğunu söyledi.

    "Harikasın" , "Gözlerin yeter" diyenlerin sayısı eleştiri yapanlara göre daha fazlaydı. Sık sık paylaşım yapan Buse'nin ne zaman ekrana döneceği ise merak konusu..

    Alişan eşi Buse Varol göbeğini açıkta bıraktı, gören Alişan karışmıyor mu? diye sordu! Tü tü maşallah #2


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