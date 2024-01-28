Alişan hastaneye kaldırıldı! Acil olarak ameliyata alındı! İşte Alişan'ın sağlık durumu... Ünlü şarkıcı Alişan Sivrihisar konserine giderken yaşadığı sağlık problemini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte Alişan'ın sağlık durumu...

ensonhaber.com

Şarkıcı Alişan, Eskişehir'deki konserine gitmek üzere yola çıktığı sırada şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Instagram hesabından sağlık durumunu paylaşan Alişan, apandisit ameliyatı olması gerektiğini söyledi.

Alişan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da Medicana hastenesine acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Ama acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim"

İşte Alişan'ın yaptığı o paylaşım...