- Haberler
- Medya Haberleri
- Alişan kardeş acısına alışamadı: Arkadaşlar konuşmak istemiyorum
Alişan kardeş acısına alışamadı: Arkadaşlar konuşmak istemiyorum
- Haber Merkezi
- 28.09.2021 - 18:31
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, zor günleri atlatamadı.
Kardeşinden sonra oldukça zorlanan ve kendisini toparlamayan türkücü, yeğenlerini ise yalnız bırakmıyor.
Alişan geçtiğimiz günlerde, "Yeğenlerim için hedeflerim var. Onlar için daha çok çalışıp, geleceklerini iyi planlamam lazım. Tabii önce sağlık diliyorum herkese.'' demişti.
Sık sık yeğenleri ile görüntülenen ve onlara babalık yapan Alişan, kardeşinin mezarı başından ayrılmıyor.
Geçtiğimiz günlerde yine kardeşinin mezarına giden türkücü, alışveriş yaparken gazeteciler tarafından görüntülendi.
KONUŞMAK İSTEMEDİ
Alişan eşi Buse Varol'la Nişantaşı'ndaki bir mağazanın erkek katında yaklaşık bir saat geçirip, alışveriş yaptı.
Çıkışta eşi ile el ele yürüyüp bir yandan telefon görüşmesi yapan şarkıcı, gazetecilerin soruları üzerine "Arkadaşlar konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.
İki aydır basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Alişan'ın henüz toparlanamadığı gözlendi.