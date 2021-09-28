Alişan kardeş acısına alışamadı: Arkadaşlar konuşmak istemiyorum

Eşi Buse Varol ile alışverişte görüntülenen Alişan, gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındı. Türkücü gelen sorular karşısında, "Konuşmak istemiyorum" demekle yetindi.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, zor günleri atlatamadı.

Kardeşinden sonra oldukça zorlanan ve kendisini toparlamayan türkücü, yeğenlerini ise yalnız bırakmıyor.

Alişan geçtiğimiz günlerde, "Yeğenlerim için hedeflerim var. Onlar için daha çok çalışıp, geleceklerini iyi planlamam lazım. Tabii önce sağlık diliyorum herkese.'' demişti.

Sık sık yeğenleri ile görüntülenen ve onlara babalık yapan Alişan, kardeşinin mezarı başından ayrılmıyor.

Geçtiğimiz günlerde yine kardeşinin mezarına giden türkücü, alışveriş yaparken gazeteciler tarafından görüntülendi.

KONUŞMAK İSTEMEDİ

Alişan eşi Buse Varol'la Nişantaşı'ndaki bir mağazanın erkek katında yaklaşık bir saat geçirip, alışveriş yaptı.

Çıkışta eşi ile el ele yürüyüp bir yandan telefon görüşmesi yapan şarkıcı, gazetecilerin soruları üzerine "Arkadaşlar konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.

İki aydır basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Alişan'ın henüz toparlanamadığı gözlendi.