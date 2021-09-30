Alişan ve evlat acısı ile yıkılan annesi aynı karede: Tek eksik Selçuk...

Alişan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı. Biliyorum ne sen ne babam artık hiç böyle gülemeyeceğiz dolu dolu" sözleri ile duygulandırdı.

Kardeşi Selçuk Tektaşı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, sık sık mezarına gidiyor.

Kardeşinin mezarı başından ayrılmayan türkücü, yeğenlerine ise babalık yapıyor ve onlara destek oluyor.

Yeğenleri hakkında konuşan Alişan, "Yeğenlerim için hedeflerim var. Onlar için daha çok çalışıp, geleceklerini iyi planlamam lazım. Tabii önce sağlık diliyorum herkese.'' demişti.

Kardeşinden sonra toparlanamayan ve oldukça zor günler geçiren Alişan, kısa bir süre önce ise kuzenini kaybetti.

Türkücünün bu zor günlerinde en büyük destekçisi eşi Buse Varol olurken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile herkesi hüzünlendirdi.

ALİŞAN ANNESİNE SESLENDİ

Alişan, annesi ve kardeşiyle olan bir pozunu paylaşarak şunları yazdı;

"Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı. Biliyorum ne sen ne babam artık hiç böyle gülemeyeceğiz dolu dolu. Sadece torunlarınız için tebessüm edeceksiniz. Böyle siyah beyaz kaldık.

Ben nasıl Selçuk için çocuklarım için yaşıyorsam siz de bizim için ayakta kalın olur mu? Hepimizin size ihtiyacı var.

Ne mutlu size, ne mutlu bize ki, arkasından en ufak bile kötü söz söyletmeyen ve her gün yaptığı bir iyilikle dua alan, cennetlik bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah sizden razı olsun annem, babam."