Alişan yeğeninin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı! 'Seni seviyorum kahküllü aşkım'

Alişan yeğeninin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı! 'Seni seviyorum kahküllü aşkım'

Alişan geçtiğimiz sene hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızı Ceylan'ın doğum gününü duygusal bir mesaj ile kutladı..

Ünlü şarkıcı Alişan 2021 Temmuz ayında koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızı Ceylan'ın doğum gününü duygusal bir mesaj ile kutladı.

Kardeşini kaybettikten sonra çok zor günler geçiren Alişan yeğenleri ile bol bol vakit geçirerek onların yanında oluyor.

Babalarının yokluğunu bir an bile hissettirmeyen Alişan yeğenlerini kendi çocuklarından ayırmıyor.Ünlü şarkıcı bu davranışıyla büyük takdir toplamıştı.

Alişan'ın yeğeni Ceylan geçtiğimiz gün 8. yaşına girdi.Yeğeninin doğum günü için bir mesaj yayınlayan Alişan duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Alişan yeğeninin bir videosunu paylaşarak "Ali seni yaradana kurban olur..Ali verir her zaman vericek,amcan sağ olduğu,Allah ona nefes verdiği sürece senin yanında olacak...İnşallah senin çook çok iyi yerlere geldiğini görecek,göreceğiz..Seni çok seviyorum benim kahküllü aşkım.Doğum günün kutlu olsun sağlıkla İnşallah nice senelerin olsun canım Ceylan’ım..İyi ki doğdun" notunu düştü.