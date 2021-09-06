Alişan yeğenlerini yalnız bırakmıyor! Mezar ziyareti, alışveriş, okul..

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından zor günler geçiren Alişan, yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Türkücü bugün yeğenlerini okula uğurladığı anları paylaştı.

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybederken, yeğenlerine ise babalık yapmaya başladı.

Sık sık mezar ziyaretine giden Alişan, kardeşinin yokluğuna alışmaya çalışıyor.

"Artık 4 çocuğum var diyen" türkücü yeğenleri ile mezarlık ziyareti yaparken, ihtiyaçlarını karşılamak için ise alıverişe çıkmıştı.

Bugün yüz yüze eğitim başlarken, Alişan yeğenlerini okula uğurlayarak, o anları sosyal medyadan yayınladı.

Alişan geçtiğimiz günlerde, "Yeğenlerim için hedeflerim var. Onlar için daha çok çalışıp, geleceklerini iyi planlamam lazım. Tabii önce sağlık diliyorum herkese.'' demişti.

ALİŞAN YEĞENLERİNİ OKULA UĞURLADI

Okulların açıldığı ilk gün kardeşinin kızlarını okula sarılarak uğurlayan Alişan, daha sonra oğlu Burak'la paylaşım yaptı.

Yeğenleriyle sık sık vakit geçiren Alişan'ın paylaşımın ardından, "Yeğenlerine babalık yapıyor. Amca gibi amca" yorumları yapıldı.

KARDEŞİNİN MEZARI BAŞINDAN AYRILMIYOR

Kardeşinin yokluğuna bir türlü alışamayan Alişan, bulduğu her fırsatta mezar ziyaretine gidiyor. Alişan bugün yaptığı ziyarete ilişkin fotoğrafı şu sözlerle Instagram'dan yayınladı;

"Hayırlı cumalar... Şifa bekleyen herkese Allah'tan hayırlı şifalar diliyorum."

Yine bir arkadaşıyla kardeşinin mezarına giden Alişan'ın, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Ünlü şarkıcının kimseyle konuşmadığı, her gün defalarca tek başına kardeşinin mezarına geldiği öğrenildi.