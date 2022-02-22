Alişan'dan ayrıldı, açıldıkça açıldı... Eski nişanlı Eda Erol dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı!

Alişan ile ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almayan Eda Erol, değiştikçe değişti. Bikinili pozları ile göreni büyüleyen Erol, Alişan'dan ayrıldıktan sonra adeta bambaşka biri oldu.

Ünlü türkücü Alişan ile nişanlanan Eda Erol, sık sık gündeme gelmeye ve ablası Esra Erol'u geride bırakmaya başlamıştı.

İkilinin mutlu giden ilişkileri nişanla taçlanırken, nikah masasına oturmaya kısa bir süre kala bu aşk bitti.

İkilinin o dönem neden ayrıldığı bilinmezken Eda Erol sosyal medya hesabını önce askıya ardından ise "Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık" açıklamasını yaptı.

Bu açıklamanın ardından ipler tamamen koparken, Alişan dizi setinde tanıştığı Buse Varol'a gönlünü kaptırdı ve evlendi.

Şimdilerde Burak ve Eliz adında iki çocuk babası olan ve kardeşinin vefatı ile sarsılan Alişan, evliliğinde yaşadığı bazı sorunlarla gündeme geldi.

Esra Erol'un kardeşi Eda ise geçen zamanda bir hayli değişti ve cesur pozları ile sosyal medyaya damga vurmaya başladı.

Sosyal medya paylaşımları ile Alişan'dan sonra değiştiğini ortaya koyan güzel ismin kalbinin boş olduğu biliniyor.

EDA EROL'UN GÜZELLİĞİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Eda Erol, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla göz dolduruyor.

Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunan Erol, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Ünlü ismin fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, bazıları ise "Alişan'dan sonra çok değişti" yorumlarını yapıyor.

Güzelliğine geçen zaman içerisinde güzellik katan ünlü isim, ablası Esra Erol'u bile gölgede bıraktı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Oyunculuk bölümünü bitiren Eda Erol, 46 Yok Olan dizisinde rol aldı ve bir daha ekranlarda gözükmedi.