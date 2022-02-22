Euro
15.65
1.11%
Dolar
13.80
1.02%
Altın
844.86
0.91%
Borsa
2017
-1.01%
Bitcoin
523.955
-1.89%
BTXN Coin
39.25
-0.07%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C
    • Alişan'dan ayrıldı, açıldıkça açıldı... Eski nişanlı Eda Erol dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı!

    Alişan'dan ayrıldı, açıldıkça açıldı... Eski nişanlı Eda Erol dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı!

    Alişan ile ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almayan Eda Erol, değiştikçe değişti. Bikinili pozları ile göreni büyüleyen Erol, Alişan'dan ayrıldıktan sonra adeta bambaşka biri oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 20:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alişan'dan ayrıldı, açıldıkça açıldı... Eski nişanlı Eda Erol dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı!

    Ünlü türkücü Alişan ile nişanlanan Eda Erol, sık sık gündeme gelmeye ve ablası Esra Erol'u geride bırakmaya başlamıştı.

    İkilinin mutlu giden ilişkileri nişanla taçlanırken, nikah masasına oturmaya kısa bir süre kala bu aşk bitti.

    İkilinin o dönem neden ayrıldığı bilinmezken Eda Erol sosyal medya hesabını önce askıya ardından ise "Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık" açıklamasını yaptı.

    Bu açıklamanın ardından ipler tamamen koparken, Alişan dizi setinde tanıştığı Buse Varol'a gönlünü kaptırdı ve evlendi.

    Şimdilerde Burak ve Eliz adında iki çocuk babası olan ve kardeşinin vefatı ile sarsılan Alişan, evliliğinde yaşadığı bazı sorunlarla gündeme geldi.

    Esra Erol'un kardeşi Eda ise geçen zamanda bir hayli değişti ve cesur pozları ile sosyal medyaya damga vurmaya başladı.

    Sosyal medya paylaşımları ile Alişan'dan sonra değiştiğini ortaya koyan güzel ismin kalbinin boş olduğu biliniyor.

    EDA EROL'UN GÜZELLİĞİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

    Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Eda Erol, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla göz dolduruyor.

    Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunan Erol, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

    Ünlü ismin fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, bazıları ise "Alişan'dan sonra çok değişti" yorumlarını yapıyor.

    Güzelliğine geçen zaman içerisinde güzellik katan ünlü isim, ablası Esra Erol'u bile gölgede bıraktı.

    Alişan dan ayrıldı, açıldıkça açıldı... Eski nişanlı Eda Erol dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! #1

    Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Oyunculuk bölümünü bitiren Eda Erol, 46 Yok Olan dizisinde rol aldı ve bir daha ekranlarda gözükmedi.

    Alişan dan ayrıldı, açıldıkça açıldı... Eski nişanlı Eda Erol dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! #2

    Alişan dan ayrıldı, açıldıkça açıldı... Eski nişanlı Eda Erol dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! #3

    Alişan dan ayrıldı, açıldıkça açıldı... Eski nişanlı Eda Erol dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! #4

    Alişan dan ayrıldı, açıldıkça açıldı... Eski nişanlı Eda Erol dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! #5


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!
    Btcrobo

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!

    Samsun'da mermer ustası 1'inci kattan düştü
    3. Sayfa

    Samsun'da mermer ustası 1'inci kattan düştü

    Erzurum'daki yaşlı adam, çok sevdiği arabasında can verdi
    3. Sayfa

    Erzurum'daki yaşlı adam, çok sevdiği arabasında can verdi

    Görüş Bildir