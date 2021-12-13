Alişan'dan Survivor All Star 2022 paylaşımı! Favori yarışmacısı bakın kimmiş

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star'da yarışacak isimleri açıkladı. Kadroların açıklanmasıyla birlikte ünlü sanatçı Alişan, yaptığı paylaşımla favori yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş'a başarılar diledi.

Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu, yarışmanın müdavimleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının final yapmasının ardından TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022 All Star kadrosu belli oldu.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu Survivor'ın 2022 sezonunda yarışacak olan Ünlüler ve Gönüllüler takımlarını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamasından kısa bir süre sonra ünlü sanatçı Alişan da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"YOLUN AÇIK OLSUN"

Yaptığı paylaşımda, yarışmadaki favori ismine destek veren Alişan, gönüllüler takımında yarışacak olan Ardahan Uzkanbaş'a başarılar diledi.

Survivor 2020'de de mücadele eden Uzkanbaş'ın fotoğrafını takipçileriyle paylaşan şarkıcı, gönderisine, "Kardeşim yolun açık olsun" notunu düştü.