Alişan'dan oyuncu eşi Buse Varol ile ilgili bomba itiraf: Eğer öpüşseydi karım olamazdı!

Son günlerde Buse Varol ile hakkında sık sık boşanma haberleri çıkan ünlü şarkıcı Alişan, bir programın canlı yayınına bağlandı. Alişan'ın, eşi Buse Varol ile ilgili yaptığı açıklama herkesi şaşırttı.

Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, 2018 yılında dünya evine girmişti.

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol çiftinin, ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.

Oyuncu Buse Varol ile mutlu evliliğini sürdüren Alişan, ''Söylemezsem Olmaz'' canlı yayınına telefonla bağlandı.

Söylemezsem Olmaz yorumcularının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, eşinden, özel hayatına merak edilenleri samimi bir şekilde anlattı.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU BUSE İSTİYOR

Son günlerde sık sık boşanma haberleriyle gündeme gelen Alişan, sessizliğini bozdu.

"Mutluluk haberleri çok fazla reyting yapmaz!" diyen Alişan, "Ayrılıyorlar, boşanıyorlar' haberleri yapıyorlar o yüzden. İnanın dün sabah 20 tane boşanma haberi yapmışlar. Üçüncü çocuğu Buse istiyor. Çok fazla istiyor. Ben şu an düşünmüyorum, biraz çocuklarımızın büyüdüğünü göreyim ondan sonra." ifadelerini kullandı.

''EVLİLİK SÖZLEŞMEMİZ YOK''

Haklarında çıkan "Evlilik sözleşmesi" iddialarını da cevaplayan şarkıcı, "Bizim evliliğimizde hiç böyle bir şey olmadı. 'Onun parası, benim param' lafı olmadı. Evlilik sözleşmemiz yok. Böyle bir şey olabilir mi ya! Çok saçma bir şey? Benim karımdan ya da karımın benden böyle bir beklentisi varsa böyle bir evliliğe zaten girmem." diye konuştu.

''BUSE DİZİLERDE ÖPÜŞSEYDİ KARIM OLAMAZDI"

Alişan, ayrıca Arto'nun, ''Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?'' sorusuna bomba bir yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı, bu soruyu ''Herkesin kriteri var. Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı." şeklinde yanıtladı.

"AYRILMAMIZI İSTİYORLAR"

Öte yandan ailesiyle keyifli anlarını ve annelik deneyimlerini sık sık takipçileriyle paylaşan Buse Varol, daha önce hayranlarıyla sohbet etmişti.

31 yaşındaki Varol, bir takipçisinin, "Neden sürekli hakkınızda ayrılık haberleri çıkıyor?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü isim, "Çünkü öyle olsun istiyorlar..." açıklamasını yapmıştı.

''ALLAH KALBİNİZE SEVGİ VERSİN''

Daha önce üçüncü kez anne olmak istediğini dile getiren ünlü isim, "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorularına ise şu cevabı vermişti:

"Alişan'dan önce de sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum. Şimdi de kazanıyorum. (Eğer kastettiğiniz zenginlik para ise...) Ama Alişan ile beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginliğim bu. Bir de bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz? Kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki; Allah kalbinize sevgi versin..."