Alişan'ın açılıp saçılan eski nişanlısı Eda dekolteli büstiyeriyle raks etti! Karın kasları ortalığı yıktı

Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi ve Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Göbek dekolteli mini büstiyeriyle poz veren Erol, karın kaslarını sergiledi.

Ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, ünlü şarkıcı Alişan ile aşk yaşamaya başlamış ve ikili kısa bir süre sonra nişanlanmıştı.

Ancak bu aşk uzun sürmemiş ve evlenecekleri beklenen ünlü çift, ani bir kararla ilişkilerini sonlandırmıştı.

İkilinin neden ayrıldığı bilinmezken hayatına kimseyi almayan Eda Erol, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Moda sektörüne yöneldi

Sinoplu anne ve göçmen babanın son kızı olan Eda Erol, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun oldu.

İlk ekran deneyimini iki sene önce ''46 Yok Olan'' isimli diziyle yaşayan Eda Erol, ''Stajyer Mafya'' adlı filmde de boy gösterdi.

Daha sonra moda sektörüne yönelen ve kendi markasını kuran Erol, ablasının da stilistliğini yapıyor.

Mini büstiyeriyle poz verdi

Güzelliği, ablası Esra Erol'un ününü aşan ve şu sıralar bekarlığın tadını çıkaran Eda Erol, son pozuyla adından söz ettirdi.

Instagram'da 400 bine yakın takipçisi bulunan Eda Erol, göğüs ve göbek dekolteli mini büstiyeriyle çekildiği karelerini paylaştı.

Hayranları, Erol'un karın kaslarını sergilediği fotoğraflarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Bazı takipçileri, fit haliyle dikkati çeken ünlü isme "Alişan'dan sonra çok değişti" yorumunda bulundu.