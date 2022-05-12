Petrol
107.87
0.33%
Euro
16.09
-0.27%
Dolar
15.40
0.62%
Altın
912.18
0.06%
Borsa
2392
-2.51%
Bitcoin
469.965
-7.35%
BTXN Coin
13.10
5.81%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    • Alişan'ın açılıp saçılan eski nişanlısı Eda dekolteli büstiyeriyle raks etti! Karın kasları ortalığı yıktı

    Alişan'ın açılıp saçılan eski nişanlısı Eda dekolteli büstiyeriyle raks etti! Karın kasları ortalığı yıktı

    Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi ve Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Göbek dekolteli mini büstiyeriyle poz veren Erol, karın kaslarını sergiledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 16:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alişan'ın açılıp saçılan eski nişanlısı Eda dekolteli büstiyeriyle raks etti! Karın kasları ortalığı yıktı

    Ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, ünlü şarkıcı Alişan ile aşk yaşamaya başlamış ve ikili kısa bir süre sonra nişanlanmıştı.

    Ancak bu aşk uzun sürmemiş ve evlenecekleri beklenen ünlü çift, ani bir kararla ilişkilerini sonlandırmıştı.

    İkilinin neden ayrıldığı bilinmezken hayatına kimseyi almayan Eda Erol, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Moda sektörüne yöneldi

    Sinoplu anne ve göçmen babanın son kızı olan Eda Erol, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun oldu.

    İlk ekran deneyimini iki sene önce ''46 Yok Olan'' isimli diziyle yaşayan Eda Erol, ''Stajyer Mafya'' adlı filmde de boy gösterdi.

    Daha sonra moda sektörüne yönelen ve kendi markasını kuran Erol, ablasının da stilistliğini yapıyor.

    Alişan ın açılıp saçılan eski nişanlısı Eda dekolteli büstiyeriyle raks etti! Karın kasları ortalığı yıktı #1

    Mini büstiyeriyle poz verdi

    Güzelliği, ablası Esra Erol'un ününü aşan ve şu sıralar bekarlığın tadını çıkaran Eda Erol, son pozuyla adından söz ettirdi.

    Instagram'da 400 bine yakın takipçisi bulunan Eda Erol, göğüs ve göbek dekolteli mini büstiyeriyle çekildiği karelerini paylaştı.

    Hayranları, Erol'un karın kaslarını sergilediği fotoğraflarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

    Bazı takipçileri, fit haliyle dikkati çeken ünlü isme "Alişan'dan sonra çok değişti" yorumunda bulundu.

    Alişan ın açılıp saçılan eski nişanlısı Eda dekolteli büstiyeriyle raks etti! Karın kasları ortalığı yıktı #2

    Alişan ın açılıp saçılan eski nişanlısı Eda dekolteli büstiyeriyle raks etti! Karın kasları ortalığı yıktı #3

    Alişan ın açılıp saçılan eski nişanlısı Eda dekolteli büstiyeriyle raks etti! Karın kasları ortalığı yıktı #4

    Alişan ın açılıp saçılan eski nişanlısı Eda dekolteli büstiyeriyle raks etti! Karın kasları ortalığı yıktı #5

    Alişan ın açılıp saçılan eski nişanlısı Eda dekolteli büstiyeriyle raks etti! Karın kasları ortalığı yıktı #6

    Alişan ın açılıp saçılan eski nişanlısı Eda dekolteli büstiyeriyle raks etti! Karın kasları ortalığı yıktı #7

    Alişan ın açılıp saçılan eski nişanlısı Eda dekolteli büstiyeriyle raks etti! Karın kasları ortalığı yıktı #8

    Alişan ın açılıp saçılan eski nişanlısı Eda dekolteli büstiyeriyle raks etti! Karın kasları ortalığı yıktı #9

    Alişan ın açılıp saçılan eski nişanlısı Eda dekolteli büstiyeriyle raks etti! Karın kasları ortalığı yıktı #10


    İlginizi Çekebilir

    Volkswagen: 2025 yılına kadar Tesla'yı geçebiliriz
    Otomobil

    Volkswagen: 2025 yılına kadar Tesla'yı geçebiliriz

    Mehmet Muş, Saraybosna İş Forumu'na katıldı
    Ekonomi

    Mehmet Muş, Saraybosna İş Forumu'na katıldı

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir