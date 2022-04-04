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    • Alişan'ın biricik eşi Buse Varol'un kilolu halini gören tanıyamıyor! O kareler ağızları açık bıraktı

    Alişan'ın biricik eşi Buse Varol'un kilolu halini gören tanıyamıyor! O kareler ağızları açık bıraktı

    Son zamanlarda sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Alişan'ın eşi Buse Varol, bu kez kilolu haliyle gündem oldu. Varol'un eski fotoğraflarını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 15:51
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    Alişan'ın biricik eşi Buse Varol'un kilolu halini gören tanıyamıyor! O kareler ağızları açık bıraktı

    Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan ile oyuncu Buse Varol, dizi setinde başlayan aşklarını 2018 yılında nikah masasına taşıdı.

    Mutlu evliliklerini Burak ve Eliz adlarında iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti, evliliklerinde 3. yılı geride bıraktı.

    Hem iş hem de özel hayatlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Alişan ile Buse Varol çifti, son dönemlerde boşanma haberleriyle adlarından söz ettirdi.

    Kısa bir süre önce araları düzelen ve mutlu olduklarını belirten ünlü çift, sık sık sosyal medya üzerinden takipçileriyle etkileşim kuruyor.

    Sosyal medyayı Alişan'dan daha aktif kullanan Buse Varol, paylaştığı karelerle beğeni topluyor.

    Buse Varol, son olarak Instagram hesabından eski fotoğraflarını paylaştı. Varol'un fazla kiloları ise gözlerden kaçmadı.

    KİLOLU HALİ ŞAŞIRTTI

    Burak Tektaş ve Eliz Tektaş adında iki çocuk dünyaya getiren Buse Varol, hamilelik sürecinde 34 kilo almıştı.

    Doğum sonrası fazla kilolarından bir çırpıda kurtularak herkesi şaşırtan Buse Varol, Instagram hesabından eski fotoğraflarını paylaştı.

    Varol'un ''Biraz arşive düşeceğim'' diyerek paylaştığı karelerde kilolu halleri dikkati çekti.

    Şimdilerde fit bir görünüme sahip olan 32 yaşındaki güzel oyuncuya, beğeni ve yprum yağıyor.

    Alişan ın biricik eşi Buse Varol un kilolu halini gören tanıyamıyor! O kareler ağızları açık bıraktı #1

    Alişan ın biricik eşi Buse Varol un kilolu halini gören tanıyamıyor! O kareler ağızları açık bıraktı #2

    Alişan ın biricik eşi Buse Varol un kilolu halini gören tanıyamıyor! O kareler ağızları açık bıraktı #3

    Alişan ın biricik eşi Buse Varol un kilolu halini gören tanıyamıyor! O kareler ağızları açık bıraktı #4

    Alişan ın biricik eşi Buse Varol un kilolu halini gören tanıyamıyor! O kareler ağızları açık bıraktı #5

    Alişan ın biricik eşi Buse Varol un kilolu halini gören tanıyamıyor! O kareler ağızları açık bıraktı #6

    Alişan ın biricik eşi Buse Varol un kilolu halini gören tanıyamıyor! O kareler ağızları açık bıraktı #7


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