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    Alişan'ın eşi Buse Varol denizde şov yaptı! Zayıflığını bir kez daha kanıtladı...

    Alişan'ın eşi oyuncu Buse Varol tatil sezonunu açtı. Bodrum'da görüntülenen Varol, bikinili pozlarıyla olay oldu.
    • 30.07.2022 - 12:24
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    Alişan'ın eşi Buse Varol denizde şov yaptı! Zayıflığını bir kez daha kanıtladı...

    1990 yılında Manisa'da dünyaya gelen oyuncu Buse Varol, 2018 yılında şarkıcı Alişan ile nikah masasına oturdu.

    Evlendikten bir süre sonra aile arasında çıkan krizle sarsılan Alişan ile Buse Varol, eski mutlu günlerine geri döndü.

    Birlikte aşk pozları veren Varol çifti, sosyal medyada ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor.

    Şimdilerde iki çocuğu olan Buse, verdiği kilolarla gündem olmuştu.

    Varol, geçtiğimiz günlerde 34 beden olduğunu kanıtlamak için bir video çekmişti.

    Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Eşi Alişan ile Bodrum'da tatil yapan Buse Varol, son olarak arkadaşlarıyla görüntülendi.

    Denizde şov yaptı

    Türkbükü'nde objektiflere takılan ünlü oyuncunun yanında bu kez eşi yoktu.

    Zaman zaman arkadaşlarıyla iskelede sohbet eden Varol, ardından denize balıklama daldı.

    Buse Varol, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

    Güzel oyuncunun bikinili halleri ise sosyal medyayı salladı.

    Alişan ın eşi Buse Varol denizde şov yaptı! Zayıflığını bir kez daha kanıtladı... #1

    Alişan ın eşi Buse Varol denizde şov yaptı! Zayıflığını bir kez daha kanıtladı... #2

    Alişan ın eşi Buse Varol denizde şov yaptı! Zayıflığını bir kez daha kanıtladı... #3

    Alişan ın eşi Buse Varol denizde şov yaptı! Zayıflığını bir kez daha kanıtladı... #4

    Alişan ın eşi Buse Varol denizde şov yaptı! Zayıflığını bir kez daha kanıtladı... #5


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