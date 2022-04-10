Alişan'ın eşi Buse Varol havuza giderken paylaştı, sosyal medya yıkıldı! 'Açıldıkça açılıyorsun ya'

Alişan'ın eşi Buse Varol, tatilden eğlenceli anları paylaştı. Eşi ve çocukları ile keyifli zaman geçiren Varol, sıcak havayı değerlendirdi ve havuza girdi. O anlar ise hayranlarının beğenisine sundu.

25 Mart 1990 tarihinde dünyaya gelen Buse Varol, Lisans eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı.

Aslen Manisalı olan Varol okulunu bitirdikten sonra, 2012 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katıldı.

Yarışmanın ardından bir süre modellik yapmayı tercih eden güzel isim, oyunculuk alanında da kendisini göstermeyi başardı.

Oyunculuk kariyerine Tozlu Yollar isimli dizi ile adım atan Buse Varol, bugüne kadar sayısız projede yer aldı.

Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Şehrin Melekleri” ve “Kış Güneşi”, “Rüya” birçok dizide boy gösteren Buse Varol, Alişan ile evlendikten sonra iyice tanındı.

2017 yılında “Dostlar Mahallesi” adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de evlendi ve iki çocuk dünyaya getirdi.

Burak ve Eliz adında iki çocuğu olan ve şu sıralar ekranlardan uzak kalan Buse Varol, ailesiyle tatile çıktı.

Alişan ve çocukları ile çıktığı tatilden kareler paylaşan Buse Varol, havuza giderken yayınladığı pozu ile hayranlarının dikkatini çekti.

Buse Varol'dan fizik şov

Sosyal medya hesabından minicik şortu ile fotoğraf paylaşan iki çocuk annesi Varol, adeta genç kızlara taş çıkarttı. İki çocuk dünyaya getirmiş olmasına rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmeyen oyuncu, hayranlarından bolca yorum aldı.

Varol'un bazı hayranları, "Açıldıkça açılıyorsun" derken, bazıları ise fiziğinin güzelliğine değindi.

Tatilden paylaştığı karelerle Alişan'la yaşadığı sorunları geride bıraktığı görülen Buse Varol, hayranlarının yüreğine su serpti.

Nişanlandıkları dönem gazetecilerle sohbet eden Alişan, “Nasıl tanıştınız?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı;

“Oyuncuların tanışma toplantısında Buse’yi görür görmez çok beğendim. Buse sonra tesadüfen bizim kafeye gitmiş.

Babam bana ‘Oğlum dizide ne güzel kız var, niye arkadaş olmadın’ dedi. Ben de Buse’ye Instagram’da DM’den (direk mesaj) yürüdüm. Telefon numarasını istedim.”