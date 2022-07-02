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Alişan'ın eşi Buse Varol, mini şortuyla sosyal medyayı yıktı! 'Açıldıkça açıldı'

Alişan'ın eşi Buse Varol, mini şortuyla sosyal medyayı yıktı! 'Açıldıkça açıldı'

Alişan'ın eşi oyuncu Buse Varol, verdiği kilolarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Fit görüntüsü görenleri mest ederken, mini şortu ise olay oldu.