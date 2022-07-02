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    Alişan'ın eşi Buse Varol, mini şortuyla sosyal medyayı yıktı! 'Açıldıkça açıldı'

    Alişan'ın eşi oyuncu Buse Varol, verdiği kilolarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Fit görüntüsü görenleri mest ederken, mini şortu ise olay oldu.
    • 02.07.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 16:28
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    Alişan'ın eşi Buse Varol, mini şortuyla sosyal medyayı yıktı! 'Açıldıkça açıldı'

    1990 yılında Manisa'da dünyaya gelen oyuncu Buse Varol, 2018 yılında şarkıcı Alişan ile nikah masasına oturdu.

    Evlendikten bir süre sonra aile arasında çıkan krizle sarsılan Alişan ile Buse Varol, eski mutlu günlerine geri döndü.

    Birlikte aşk pozları veren Varol çifti, sosyal medyada ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor.

    Şimdilerde iki çocuğu olan Buse, son olarak verdiği kilolarla gündem oldu.

    Sosyal medyada paylaştığı pozlarla zayıflağını gözler önüne seren Varol, toplamda 50 cm inceldiğini açıkladı.

    Instagram hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Buse Varol adeta eridi.

    Mini şortu olay oldu

    Mini şortuyla fotoğraf paylaşan Varol'un fit haline takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

    Takipçileri, "Alişan çok şanslı" "Çok güzelsin" dedi.

    Buse Varol'un zayıflama sırrı ise takipçileri tarafından merak edildi.

    Alişan ın eşi Buse Varol, mini şortuyla sosyal medyayı yıktı! Açıldıkça açıldı #1

    Alişan ın eşi Buse Varol, mini şortuyla sosyal medyayı yıktı! Açıldıkça açıldı #2

    Alişan ın eşi Buse Varol, mini şortuyla sosyal medyayı yıktı! Açıldıkça açıldı #3

    Alişan ın eşi Buse Varol, mini şortuyla sosyal medyayı yıktı! Açıldıkça açıldı #4


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