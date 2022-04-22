Alişan'ın eşi Buse Varol'un güzellik yarışmasındaki kareleri şoke etti! 'Gözükmeyen yerin kalmamış be'

Alişan'ı eşi Buse Varol'un 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katıldığı ortaya çıktı. Yarışmadaki karelerini gören hayranları ise değişimi karşısında şoke oldu.

25 Mart 1990 yılında Manisa'da dünyaya gelen Buse Varol, üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü’nde tamamladı.

Aslen Manisalı olan Buse Varol, 2012 Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katıldı ve yarışmadan bir süre sonra modellik yaptı.

Ancak kendisini oyunculuk alanında yetiştirmek isteyen Varol, modellik kariyerine nokta koydu ve ilk kez Tozlu Yollar isimli projede yer aldı.

Sırasıyla; "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" , "Kış Güneşi" ve "Rüya " gibi yapımlarda yer alan Varol, asıl ününü Alişan ile evlendikten sonra kazandı.

Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanıştığı Alişan ile 6 Mayıs 2018 yılında evlenen Buse Varol, Burak ve Eliz adında iki çocuk dünyaya getirdi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmesinden sonra zor günler geçiren Varol, ailesine destek oldu.

Şubat ayında oğlu Burak'ın doğum gününden sonra boşanma iddialarıyla gündeme gelen ancak daha sonra Alişan ile arasını düzelten Buse Varol, eski kareleri ile gündem oldu.

Miss Turkey yarışmasına katıldığı dönemde çektirdiği karelerle gündem olan oyuncu, sosyal medyasına ise en iyi hallerini koyuyor.

Buse Varol'un eski hali göreni şaşırttı

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Buse Varol, sık sık gündeme gelen ve getirilen ünlüler arasında yer alıyor. Özellikle evliliği ile gündemde olan Buse Varol, estetiksiz halleriyle şaşırttı.

Buse Varol'un güzellik yarışmasına katıldığını gören hayranları, bu detayı bilmediklerini dile getirdi.

Yıllar içerisinde yüzü oturan ve oldukça güzel bir havaya bürünen Buse Varol, birincilik elde edememiş.

Bir süre modelliği deneyen ve verdiği pozlarla olay olan Buse Varol'un ekrana döneceği konuşuluyordu.

Ancak geçtiğimiz aylarda Alişan'ın bir mobilya markasının tanıtımına katılan Varol, diziye katılacağını ama erken final verdiği için bu projenin gerçekleşmeden rafa kalktığını belirtti.

Alişan ile arasındaki buzları eriten Buse Varol, geçtiğimiz günlerde ailesiyle tatile çıkmıştı.