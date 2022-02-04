Alişan'ın eşi Buse Varol'un kardeşi Kaan'ı görmüş müydünüz? Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalıyor

2018 yılında ünlü türkücü Alişan ile nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol, bu kez erkek kardeşi ile gündeme geldi. Varol'un kardeşi Kaan, yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalıyor...

Ünlü türkücü Alişan ve oyuncu Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti, aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan çift, hem iş hem de özel hayatlarıyla sık sık magazin gündemine gelen isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan çiftten Buse Varol, Instagram'dan paylaştığı aile pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Hem yakından takip edilen hem de en çok araştırılan isimlerden biri olan Varol, bu kez erkek kardeşi Kaan Varol ile gündeme geldi.

''UZAKTAN YAKINDAN ALAKALARI YOK''

Ünlü oyuncunun kardeşi Kaan Varol'u görenler, gözlerine inanamadı.

İki kardeş için 'Uzaktan yakından alakaları yok'' yorumları yapılırken Kaan, yakışıklılığıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

''BURAK AYNI DAYISI''

Instagram'da 16,4 bin takipçisi bulunan Kaan Varol'un paylaşımları, büyük ilgi görüyor.

Takipçileri, Varol'un paylaşımlarına, ''Burak dayısına benziyor'', ''Dayı daha yakışıklı, ''Kaan aynı dayısı'' gibi yorumlar yapıyor.