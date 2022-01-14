Alişan'ın eski aşkı Demet Akalın'ın vokalisti çıktı! O dönem neler olmuş neler...

Buse Varol'la mutlu bir evliliği olan Alişan, eski aşkıyla gündem oldu. Ünlü türkücünün eski aşkı, Demet Akalın'ın vokalisti çıktı. O isimle yaşananlar ise herkesi bir hayli şaşırttı.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yeniden eski günlerine dönmeye çalışan, şimdilerde "Öpüşme" açıklamasıyla gündeme geliyor.

Türkücü, "Herkesin kriteri var. Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı" açıklamasıyla bazı kesimlerim tepkisini çekti.

Buse Varol ise "Alişan hep yanlış anlaşılır" diyerek, söylemek isteklerinin farklı olduğunu belirtti.

Bu açıklamalar gündemdeki tazeliğini korurken, Alişan'ın eski aşklarından bir isim yeniden hatırlandı.

Daha önce Sezin Erbil ve Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile nişanlanan ancak kısa bir süre sonra ayrılan Alişan'ın eski aşkı Demet Akalın'ın vokalisti çıktı.

Alişan o dönem kıskançlık yüzünden ilişkiyi bitirdiği, Demet Akalın'ın ise vokalistini işten çıkardığı iddia edildi.

ALİŞAN'IN ESKİ AŞKI SEDA ÖNDER

Alişan bir dönem Demet Akalın'ın vokalisti Seda Önder ile beraberdi. Alişan ile ayrılan Önder, 2016 yılında Türkiye'nin önde gelen saat firmalarının sahibi İhsan Sapan ile evlendikten sonra influencerlık yapmaya başladı.

Şimdilerde hayatını sosyal medyada paylaşan ve buradan para kazanan Seda Önder, o dönem ayrılık nedenleri hakkında bir açıklama yapmıştı. Önder yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

"Ortada benim bildiğim bir yanlış yok. Kıskançlık ayrılık getirdi. Alişan, GS-Manisamaçına gitmemi istemedi. “Derbi maç filan değil, gitmene gerek yok.

Artık tanınıyorsun. Şimdi orada herkes sana bakar” dedi. Ancak ben kız arkadaşımla beraber gittim. Bunun üzerine bana küstü. Ayrıldık mı diye sorunca ‘Bunu söylemek kolay değil ama evet bitti’ dedi.

Birbirimize hakkımızı helal edip, ayrıldık. Bu arada bizim Alişan’la reklam ilişkisi yaşadığımızı düşünenler bile oldu. Hayır ben Alişan’ı sevdim. Hala da duygularım tam olarak bitmedi."





"DEMET SANA HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDİYOR AMA..."

Demet Akalın’ın “Arkadaşım Alişan’a yanlış yaptı bu yüzden vokalistim Seda’yı kovdum” sözlerine yine o dönem açıklık getiren Seda Önde r, “Orkestradan bir arkadaşım geldi ve ‘Demet sana her şey için teşekkür ediyor, artık gelmene gerek yokmuş’ dedi. Ben de teşekkür ettim ve olay kapandı.

Ben Demet kastettiği yanlışı inanın anlamadım. Çünkü yaptığım bir yanlış yok. Demet her zaman çok sevdiğim bir insan. Bugün bana ihtiyacı olsa herkesten önce ben koşarım.” dedi.

