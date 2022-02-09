Alişan'ın eski baldızı pek güzelmiş! Eda Erol'un kardeşi Bihter Erol masmavi gözleriyle sosyal medyayı yıktı

Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol, güzelliği ile ablalarını solladı. 2 çocuk annesi olan ve mutlu bir evlilik sürdüren Bihter Erol, sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri çekiyor.

Ekranların sevilen ismi ve ATV'de uzun süredir Esra Erol'da programını sunan Esra Erol, hayranları tarafından sık sık araştırılıyor.

Özel hayatı ve aile hayatı ile dikkatleri çeken Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, Alişan'la nişanlanmış ve adını bu şekilde duyurmuştu.

Eda Erol'un hızla yaşadığı aşk ve nişanlılık süreci ayrılıkla sonuçlanırken, güzel isim basından uzak bir yaşam sürmeye başladı.

Bazıları Esra Erol'un tek kardeşi olduğunu düşüyor ancak güzel sunucunun Bihter Erol adında bir kız kardeşi daha var.

Ablaları Esra ve Eda Erol kadar gündemde olmayan Bihter Erol, evli ve iki çocuk annesi. Sosyal medya üzerinden ailesine dair kareler paylaşan Erol'un çok güzel bir kızı var.

Kızı Ayşe tıpkı annesi Bihter Erol gibi güzel olurken, ablalarını sollayan genç isim mavi gözleri ve altın rengi saçları ile ilgi odağı oldu.

BİHTER EROL'UN GÜZELLİĞİ

Birçok marka ile iş birliği yapan Bihter Erol'un Eymen ve Ayşe Vera adında iki çocuğu var. Ablası Esra ve Eda Erol'un aksine kameralardan uzak bir hayat yaşayan Bihter Erol, aile pozları ile beğeni topluyor.

Ailesi ile çektirdiği kareleri yayınlayan Erol'un samimi pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Güzelliği ile ablalarını geride bırakan Bihter Erol'a, "Ne kadar güzelsin" "Maşallah" "Esra Erol'a hiç benzemiyorsun" tarzında yorumlar geldi.

Çocuklarına çok bağlı olduğu görülen Bihter Erol, ailesine dair detaylarla ve anneliği ile taktir topluyor. Sık sık ablaları ile bir araya gelen Erol, bir dönem Esra Erol'la birlikte ATV'de çalıştı.