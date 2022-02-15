Alişan'ın eski kayınvalidesine bakın! Esra Erol ve kardeşleri güzelliğini anneden almış...

Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol'un annesi Necla Kaymakçı Erol, sosyal medyadan ilgi çekti. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Necla Erol, güzelliği ile herkesten tam not aldı.

Alişan ve Eda Erol ilişkilerini ilk başlarda sakladı ancak daha sonra bu aşk nişanlanmaya kadar gitti.

İkili o dönem Esra Erol'un evinin bahçesinde düzenlenen ve sadece aileler ile yakınlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.

Nişanın ardından çekilen kareler kısa süre içerisinde sosyal medyaya yüklendi ve çift basının karşısına çıktı.

Her şey sorunsuz ilerliyor ve nikah için son hazırlıklar tamamlanıyordu ancak bu aşkın ömrü nişandan sonra bitti.

Alişan ve Eda Erol yaptıkları nişanın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Alişan bu ayrılığın ardından bir dizi setinde tanıştığı oyuncu Buse Varol'a gönlünü kaptırdı ve evlendi. İki çocuk babası olan Alişan'ın mutlu bir evliliği olurken, Eda Erol ise evlenmedi.

Alişan ve Eda Erol'un aşkı sırasında dikkatleri çeken Necla Kaymakçı Erol ise geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı.

Esra Erol annesinin doğum günü için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve takipçilerinden övgü dolu mesajlar aldı.

ESRA EROL'UN ANNESİ

Sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan Esra Erol, annesi Necla Erol'un doğum gününü unutmadı.

Annesinin bir akşam yemeğinde ve güller arasında çektirdiği fotoğrafını paylaşan Erol, "Benim kalbi ve niyeti saf ve temiz annem. İyi ki doğdun kıymetlim" notunu düşmeyi ihmal etmedi.

Esra Erol'un bu paylaşımı sonrası annesine takipçilerinden sevgi dolu yorumlar geldi.

Esra Erol ve kardeşlerinin annesine ne kadar benzediğini söyleyen takipçileri, "Anneniz çok genç duruyor" "Maşallah" yorumlarını eksik etmedi.

Annesine ve ailesine bağlı olan Erol Kardeşler, sosyal medyaya en güzel karelerini yükleyerek, sevgi dolu bir ailede olduklarının sinyalini veriyor.

Alişan ve Eda Erol'un nişanlanması sonrası ailesiyle gündeme gelen Esra Erol, güzel anlarını paylaşmayı seven isimlerden birisi.