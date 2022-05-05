Alişan'ın eski nişanlısı Eda montunun önünü açınca...Derin dekoltesiyle açıldıkça açıldı, sosyal medya çöktü!

Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol, güzelliğine güzellik katmaya devam ediyor. Spor tarzıyla dikkati çeken Eda Erol'un son paylaştığı pozlar ve yaşadığı değişim sosyal medyayı yıktı geçti.

Buse Varol ile evlenen ve iki çocuk babası olan Alişan, bir dönem Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile birlikteydi.

Eda Erol ile nişanlanan ve nikahın kıyısından dönen Alişan ayrıldığı dönem, "'Eda ile nişanı attığımız haberleri doğrudur" demişti.

Ayrılığı ilk olarak sosyal medyadan duyuran Eda ise "Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık. Her şey için çok teşekkür ederim" açıklaması ile herkesi şaşırtmıştı.

Buse Varol'da aradığı aşkı bulan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmesinin ardından zor günler yaşamaya başladı.

Alişan bu zor günlerinde teselliyi ailesinde bulurken, Eda Erol ise yaşanan ayrılığın ardından yeniden evlilik aşamasına girmedi.

Uzun zamandır yalnız olan ve geçen zamanda yaşadığı değişimle gündeme gelen Eda, son pozlarıyla güzelliğini konuşturdu.

Eda Erol'un son pozlarına yorum yağarken, yaptığı sporun faydasını gördüğü ve kusursuz bir fiziğe ulaştığı görüldü.

Eda Erol'un sosyal medyayı yıkan pozları

Mavi kombiniyle herkes tarafından beğenilen Eda Erol, yorum yağmuruna tutuldu.

Güzelliği ve kusursuz fiziğini görenler, "Alişan çok şey kaybetti" demekten kendisini alamadı.

Sık sık sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşan ve sporu bir an bile bırakmayan Eda, hayranlarının beğenisini kazanıyor.

Güzel ismin ne zaman evleneceği merak konusu olurken, hayatında biri olup olmadığına dair sorular ise fotoğraflarının altını dolduruyor.