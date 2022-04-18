Alişan'ın eski nişanlısı Eda vücudunu saran taytıyla yürekleri ağza getirdi! 'Analar neler doğuruyor be'

Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol, vücudunu saran taytıyla görenlerin aklını aldı. Spora düşkün olan ve fiziğinin güzelliğini ortaya çıkaran Eda, sosyal medyadan yorum ve beğeni aldı.

1986 yılında dünyaya gelen Eda Erol, Afyon Kocatepe üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

İstanbul'a geldikten sonra Neşe Erberk Ajansı'na kaydolan Erol, ilk oyunculuk deneyimini "46 Yok" isimli dizi sayesinde yaşadı.

İlk rol aldığı film "Stajyer Mafya" olan Eda Erol, ünlü türkücü Alişan ile yaşadığı aşk sonrası tanındı ve adını duyurdu.

Alişan ile önce gözlerden uzak yaşadığı aşkını ardından sosyal medya paylaşımı ile duyuran Eda, kısa bir süre sonra nişanlandı.

Eda Erol ve Alişan'ın nişanı aile arasında gerçekleşen sade bir törenle yapılırken, ikili mutlu olduklarını her fırsatta dile getiriyordu.

Ancak bu aşka nazar değdi ve nişandan kısa bir süre sonra evlenmesi beklenen ikili, ayrıldıklarını duyurdu.

İlk açıklama sosyal medya üzerinden Eda Erol'dan gelirken, Alişan ise geçen zamanda mutluluğu Buse Varol'da buldu.

Buse Varol'la evlenen ve iki çocuk babası olan Alişan'ın eski nişanlısı Eda, son pozlarıyla gündem olmaya başladı.

Eda Erol'un cesur pozlarını ve yaşadığı değişimi görenler, "Alişan'dan çok değişti" yorumlarını peş peşe sıraladı.

Eda Erol'dan nefesleri kesen pozları

Alişan'dan ayrıldıktan sonra evlenmeyen ve yalnız olduğu bilinen Eda Erol, kendisini spora adadı. Ablası Esra Erol'un stilistliğini yaptığı bilinen Eda, son paylaştığı pozlarla herkesin dikkatini çekti.

Vücudunu saran taytıyla havalı pozlar veren Eda Erol, hayranlarından beğeni ve yorum aldı.

Eda Erol'un hayranları eski nişanlısı Alişan'a atıfta bulunarak, "Alişan gitti, Eda açıldı" yorumlarını yağdırdı.