Alişan'ın eski nişanlısı Eda'nın son halini gördünüz mü? Ayrılığın ardından açıldıkça açıldı!

Alişan'dan ayrıldıktan sonra değişen ve cesur pozlar paylaşan Eda Erol, yeni yaşını kutladı. Paylaştığı pozlarla gündem olan Erol'a "Yüzünle artık oynama" yorumları geldi.

Alişan ve Eda Erol'un aşkı kısa bir süre içerisinde nişanla sonuçlandı ancak bu aşk uzun ömürlü olmadı.

İkili nikah masasına oturmalarına kısa bir süre kala ayrılırken, ayrılma nedenleri tam olarak öğrenilemedi.

Eda Erol geçen bu sürecin ardından yeni bir aşka yelken açmazken, Alişan aşkı Buse Varol'da yeniden buldu.

Bir dizi setinde Buse Varol'la tanışan ve 6 ay içerisinde nikah masasına oturan Alişan, iki çocuk babası oldu.

Burak ve Eliz adında iki çocuğa sahip olan ve yaz aylarında kardeş acısıyla sarsılan Alişan, yaptığı işlerle gündeme geliyor.

Eda Erol ise yaşanan bu sürecin ardından ortalarda gözükmezken, sosyal medya pozları gündeme geldi.

Sosyal medya pozları ile beğenilen Erol'un birbirinden cesur kareleri takipçilerini şaşırtırken, ünlü isim bugün yeni yaşını kutladı.

Sosyal medyada yeni yaşını kutladığı karelerini paylaşan Eda Erol, ablası Esra Erol'la poz vermeyi ihmal etmedi.

"35 YOLUN YARISI FALAN DEĞİL"

Esra Erol ve çocuklarıyla poz veren Eda Erol paylaşımında, "Her yaşım ayrı heyecanlı ve bu heyecanın bana olan katkısını seviyorum. Geçen 365 gün tek kelimeyle muhteşemdi.

35 yolun yarısı falan değil tam bir başlangıç. Sağlıkla yeni yolculuğuma çıkmaya hazırım.Bundan daha iyi nasıl olur?" dedi.

"ALİŞAN'DAN SONRA ÇOK DEĞİŞTİ"

Eda Erol'un paylaşımına kutlama mesajları yağarken son görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Geçmişten bugüne bir hayli değişen Eda Erol'a "Yüzüne daha fazla dokunma" yorumları yapıldı.

Ünlü isme verdiği birbirinden cesur pozlarıyla ilgili ise "Alişan'dan sonra çok değişti" yorumları geldi. Eda Erol ile nişanlılık döneminde 'Çok seksi kadın istemem' diyen Alişan'ın açıklaması olay olmuştu.