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    • Alişan'ın eski nişanlısı Eda'ya açıldıkça açıldı dedik ama.. Buse Varol minicik elbisesiyle 'Aman' dedirtti!

    Alişan'ın eski nişanlısı Eda'ya açıldıkça açıldı dedik ama.. Buse Varol minicik elbisesiyle 'Aman' dedirtti!

    Alişan'ın eşi Buse Varol, doğum gününde çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Mini siyah elbisesiyle dikkati çeken oyuncuya peş peşe yorumlar geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 17:00
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    Alişan'ın eski nişanlısı Eda'ya açıldıkça açıldı dedik ama.. Buse Varol minicik elbisesiyle 'Aman' dedirtti!

    Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybettikten sonra teselliyi eşi Buse Varol'da buldu ve ikili bu süreçte birbirlerine daha sıkı sarıldı.

    Zor zamanları beraber aşmaya çalışan ikiliye oğulları Burak'ın doğum gününden sonra nazar değdi ve araları bozuldu.

    Alişan sık sık, "Bizi yalnız ve kendi halimize bırakın" dedi ancak Buse Varol'un yüzüğünü takmaması ayrılığın kaçınılmaz olduğunu düşündürdü.

    İkilinin boşanma davalarını bekleyen hayranları, yaşanan sürpriz barışma ile yeniden mutluluk yaşamaya başladı.

    Barıştıktan sonra doğum gününü kutlayan Buse Varol, sevdikleriyle birlikte güzel bir gece geçirdi ve o anları yayınladı.

    Varol'un mini siyah elbisesi ile çektirdiği kareler sosyal medyanın en fazla konuşulan detayları arasında yer aldı.

    Mini elbisesi ile geceyi aydınlatan Buse Varol için peşe peşe birbirinden güzel iltifatlar gelmeye başladı.

    Buse Varol şov yaptı

    25 Mart 1990 tarihinde dünyaya gelen Buse Varol, Lisans eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. Aslen Manisalı olan Varol, 2021 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katıldı.

    Yarışmanın ardından bir süre modellik yapan güzel isim, tercihini oyunculuktan yana kullandı.

    Oyunculuk kariyerine Tozlu Yollar isimli dizi ile adım atan Buse Varol, Arka Sokaklar, Sevda Kuşun Kanadında, Rüya, Şehrin Melekleri ve Kış Güneşi isimli dizilerde rol aldı.

    Alişan ın eski nişanlısı Eda ya açıldıkça açıldı dedik ama.. Buse Varol minicik elbisesiyle Aman dedirtti! #1

    Şu sıralar iki çocuk annesi olan Buse Varol, ekranlara ara verdi ancak sosyal medyada bir hayli aktif.

    Eşi ve ailesiyle pozlarını paylaşan Varol, doğum gününde siyah elbisesi ile şov yaptı ve hayranları için peş peşe fotoğraf yükledi. Varol'un o kareleri herkesin ilgisini çekerken, kıskandıracak kadar ise güzeldi.

    Alişan ın eski nişanlısı Eda ya açıldıkça açıldı dedik ama.. Buse Varol minicik elbisesiyle Aman dedirtti! #2

    Alişan ın eski nişanlısı Eda ya açıldıkça açıldı dedik ama.. Buse Varol minicik elbisesiyle Aman dedirtti! #3Alişan ın eski nişanlısı Eda ya açıldıkça açıldı dedik ama.. Buse Varol minicik elbisesiyle Aman dedirtti! #4


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