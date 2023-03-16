Alişan'ın kayınbiraderi, Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol'u görenin dibi düştü! "Heveslenmeyin, kapıldı" Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, kardeşi Kaan'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Kayınbiraderinin nişan kurdelesini kesen Alişan, sosyal medyada beğeni topladı.

Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturdu.

Varol, "Tozlu Yollar", "Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Şehrin Melekleri” ve “Kış Güneşi”, “Rüya” gibi çok sayıda dizide boy gösterdi.

2021 yılında oğlu Burak'ı ve geçtiğimiz aylarda kızı Eliz'i kucağına alan Buse Varol, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Aşk pozları ile düşman çatlatan Alişan ile Buse Varol'un son paylaşımı kardeşi Kaan Varol'un nişanından geldi.

Alişan'ın kayınçosu

Buse Varol'un erkek kardeşinin nişan kurdelesini eniştesi Alişan kesti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Varol "Yolunuz hep güzelliklerle dolu olsun canım kardeşlerim, sizi seviyorum. Çok..." notunu düştü.

Kaan Varol ise yakışıklılığıyla herkesi kendine hayran bıraktı.