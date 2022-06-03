Alişan'ın yengesi Merve Tektaş yürekleri sızlattı! 'İçimdeki ateş...'

Alişan'ın merhum abisi Selçuk Tektaş'ın eşi ve çocuklarının annesi Merve Tektaş, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Merve Tektaş, son paylaşımıyla yürekleri sızlattı.

Koronavirüse yakalandıktan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Alişan'ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş, ölümüyle tüm aileyi yasa boğdu.

Zor günler geçiren Tektaş ailesi, yavaş yavaş toparlanıyor.

Selçuk Tektaş'ın ölümüyle sarsılan Merve Tektaş ise eşine dair sık sık paylaşım yaparak özlemini dile getiriyor.

Çocukları Ceylan ve Eyşan'a sarılarak acısını hafifleten Merve Tektaş, basından uzak durmayı tercih ediyor.

Öte yandan eltisi Buse Varol ile aralarından soğuk sular akan Merve Tektaş, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Eltiler düşman oldu

Kardeşinin ölümüyle yıkılan 2 çocuk babası Alişan, iki kız yeğeni ve yengesine sahip çıkarak "Artık 4 çocuğum var" dedi.

Ünlü şarkıcının bu sözlerinin ardından rahatsızlık duyan Buse Varol ile Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın arası açıldı.

Instagram hesabından bazen duygusal paylaşımlar yapan Merve Tektaş, paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

"İçimdeki ateş hiç sönmeyecek"

Tektaş, eşiyle evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı. Birlikte çekilen eski bir fotoğraflarını yayınlayan Merve Tektaş, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl bugün evliliğimizi son kez kutlayacağımızı bilmiyordum ama benim için bugün 14 yıl oldu ve daha nice yıllarımız olacak. Belki sen çok uzakta olacaksın ama hep bizimle olacaksın. Yine haykırıyorum; beni hiç kırmadığın için ve iyi ki sen olduğun için çok teşekkür ederim benim canım Selçuğum... Sevgiyi, mutluluğu paylaşmak ne kadar güzelmiş ama acıyı yaşamak çok zormuş... Mervoş'un seni her zaman çok seviyor olacak ve benim içimde yanan ateş hiç sönmeyecek. Ama biz elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak ve ben o günü her zaman umutla bekleyeceğim. İyi ki, iyi ki sen... İyi ki seni çok seviyorum..."

Alişan ise yengesinin gönderisine, "O seni hep çok sevdi… Ve siz elbet buluşacaksınız bir gün..." yorumunu yaptı.





