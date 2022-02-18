Alişan'la Aynalı Tahir'de fırtına gibi esen Yeşim Büber'in son hali şoke etti! 13 yıldır bakın nerede yaşıyor

Alişan'la Aynalı Tahir'de fırtına gibi esen Yeşim Büber'in son hali şoke etti! 13 yıldır bakın nerede yaşıyor

Başrolünde Alişan'ın yer aldığı Aynalı Tahir dizisi ile yıldızı parlayan Yeşim Büber, yıllar sonra ortaya çıktı. 13 yıldır ailesiyle birlikte teknede yaşayan Büber'in son hali, ağızları açık bıraktı.

Yönetmenliğini Erhan Baytimur ve Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Sergin Akyaz ve Seçil Akyaz'ın kaleme aldığı dram türündeki Aynalı Tahir dizisi, bir anda milyonların beğenisini kazanmıştı.

1998-2002 yılları arasında yayınlanan Aynalı Tahir dizisinin başrollerinde Alişan, Arif Kilisli, Erkan Petekkaya, Bulut Aras, Saruhan Hünel, Kayra Şenocak, Yeşim Büber, Arkın Gelenbe, Emine Ün, Nihan Özcan gibi isimler yer almıştı.

Toplamda 5 sezondan oluşan ve 175. bölümü ile ekranlara veda eden Aynalı Tahir dizisi, aynı zamanda Yeşim Büber'in de büyük bir üne kavuşmasını sağlamıştı.

Dizide Sedef karakterine hayat veren Yeşim Büber, o dönem renkli gözleri ve güzelliği ile kendisine hayran bırakıyordu.

Aynalı Tahir'den sonra pek çok dizi ve filmde rol alan Büber, tüm bu şan ve şöhreti elinin tersiyle itip eşi ve çocuklarıyla kendini Maldivler'e attı.

13 YILDIR TEKNEDE YAŞIYOR

Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile hayatını birleştirdi.

Bu evliliğinden Nehir ve Can Yunus adında ikiz çocukları dünyaya gelen güzel oyuncu, tam 13 yıldır ailesiyle birlikte teknede yaşıyor.

AYNALI TAHİR'İN SEDEF'İ DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

Şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam süren Yeşim Büber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

43 yaşındaki oyuncunun ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları, takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Geçtiğimiz aylarda evi olan teknede tadilat yapan Yeşim Büber, tekne yaşamının zorluklarını dile getirmişti. İşte değişimi ile dikkati çeken Yeşim Büber'in son hali...