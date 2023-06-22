Alize ne demek? Alize isminin anlamı TRT1'in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz ile merak konusu olan Alize ismi araştırılıyor. Alize ne demek ve anlamı nedir sorusu izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Alize ne demek? İşte anlamı...

Televizyon izleyicileri, akıllarına takılan soruların yanıtını arama motorlarında sorguluyor. Genellikle takip ettikleri yapımlar ile ilgili araştırmalar yapılıyor. TRT1 ekranlarında başlayan yeni yaz dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, ilk günden ilgi gördü. Dizide Eylül Tumbar tarafından canlandırılan Alize karakteri dikkat çekti. Alize ismini ilk kez duyanlar, anlamını merak etti. "Alize ne demek", "Alize isminin anlamı nedir" soruları araştırılıyor. Peki, Alize ne demek? İşte TDK Alize kelimesinin anlamı... Alize ne demek? Alize, yeryüzünün tropikal bölgelerindeki denizlerde yıl boyunca düzenli olarak esen birtakım rüzgârların genel adıdır. Soylu, asil ve tatlı anlamına gelir. Ayrıca mutlu olarak da geçtiği bilinir. Kız bebekler için uygun bir isimdir.