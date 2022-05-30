'Allah ıslah etsin' Aleyna'yı gören Nihal Candan daha da abarttı, çıplak vücudunu...

'Allah ıslah etsin' Aleyna'yı gören Nihal Candan daha da abarttı, çıplak vücudunu...

Aleyna Tilki'nin sütyen yerine çanta taktığı pozunun akabinde Nihal Candan'dan da bir paylaşım geldi. Candan, cinsel organını ve göğüslerini çantayla kapatıp paylaştı.

Genç popçu Aleyna Tilki, şarkılarının yanı sıra paylaşımlarıyla da gündemdeki yerini koruyor.

Kıyafet seçimleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Aleyna Tilki, cesur paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.

Tilki, bu kez küçük mini pembe çantasını sütyen gibi önüne koyarak verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin gündemi Aleyna Tilki'nin karesiyle alevlenirken, bir paylaşım da İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan'dan geldi.

Candan, Tilki'nin üstsüz pozunu görünce misilleme yaptı.

"Benzer işler"

Bahar Candan'ın ablası olan Nihal Candan daha önce verdiği pozları paylaşarak "Benzer işler" yorumunu yaptı.

Cinsel organını ve göğüslerini çantayla kapattığı pozları paylaşan Nihal Candan takipçilerini şoke etti.

Çıplak pozlarını yayınlayan Candan'a "Allah ıslah etsin", "Ailen görmüyor mu", "Allah akıl fikir versin", "Gözlerimden utanıyorum" tarzında yorumlar yapıldı.