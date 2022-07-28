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    Alman damat kız isteme töreninde kayınpederini alından öptü

    Kız isteme merasiminde gelenekleri karıştıran yabancı damadın, kayınpederini alnından öpmesi herkesi güldürdü. O anlar sosyal medyada viral oldu.
    • 28.07.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 12:28
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    Alman damat kız isteme töreninde kayınpederini alından öptü

    Alman damat, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Gelenek ve görenekleri tam öğrenmeden Türk kızını istemeye giden yabancı damat, yaptığı hareketle herkesi güldürdü.

    Alnından öptü

    Sevdiği kadının kendisine verilmesiyle heyecanlanan Alman damat, ilk olarak kayınpederinin elini başına koymadan öptü.

    Ardından kayınpederinin alnını öpen damadın sempatik halleri, davetliler tarafından kaydedildi.

    Alman damat kız isteme töreninde kayınpederini alından öptü VİDEO

    Gündem oldu

    O anlar paylaşıldıktan bir süre sonra sosyal medyada gündem oldu.

    Alman damat kız isteme töreninde kayınpederini alından öptü #1


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