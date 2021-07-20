Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Alina Sayışman...

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Alina Sayışman...

Haziran ayında kızları Alina'yı kucaklarına alarak ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 40 günlük olan bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi.

2017 yılında Los Angeles'ta evlenen oyuncu Tolgahan Sayışman ile Arnavut asıllı model Almeda Abazi, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucaklarına almıştı.

Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman çifti, 8 Haziran'da kızları Alina'nın dünyaya gelmesi ile birlikte ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

KIZLARININ YÜZÜNÜ GÖSTERDİLER

Geçen ay kızı Alina'yı dünyaya getiren Almeda Abazi, eşi Tolgahan Sayışman ile birlikte bir fotoğraf paylaşarak kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi.

Almeda Abazi, doğum sonrası eşi, oğlu ve kızı ile birlikte hastane odasında çekilen fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.

"SİZİ GÖNLÜMÜZÜN PRENSESİ ALİNA İLE TANIŞTIRALIM"

Abazi, gönderisinde, "Alina'mız bugün 40 günlük oldu. Anne ve baba sizi çok seviyor canlarımız..." ifadelerini kullandı.

Aynı kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Tolgahan Sayışman, paylaşımının altına, "Sizi gönlümüzün prensesi Alina ile tanıştıralım. Kendisi bugün 40 günlük oldu." notunu düştü.

Çiftin aile fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

"İKİNCİ HAMİLELİĞİM DAHA ZOR GEÇTİ"

2008'de Miss Globe Kainat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi, geçtiğimiz günlerde doğum sürecinde yaşadıklarını YouTube kanalında anlatmıştı.

Abazi, ikinci hamileliğinin ilkine göre çok daha zor geçtiğini ifade etmişti.

"BAYAĞI ÇİRKİNLEŞTİM"

Almeda Abazi, konuyla ilgili açıklamasında, "Efe ile hamileliğim çok kolay geçti. Alina ile öyle kolay olmadı. Pandemi vardı, evden bile çıkamadım. Zaten Efe çok küçüktü. Çok fazla kusma hissiyatı yaşadım. Sürekli yatıyordum. Alina ile göz altlarım mosmor, yüzüm bir yamuk yumuk oldu, değiştim. Çirkinleştim bayağı..." ifadelerini kullanmıştı.

"TOLGAHAN, 'YAZIK SANA' DEDİ"

Arnavut asıllı model, eşinin üçüncü bebeği istediğini fakat doğuma girdikten sonra bu kararından vazgeçtiğini de sözlerine eklemişti.

Abazi, "Tolga üçüncü çocuğu düşünüyordu ta ki Alina'nın doğumuna girene kadar... Doğumdan çıkar çıkmaz, 'Sana çok yazık. Kıyamam, bitti... Bir daha zorlamayacağım' dedi. Böylelikle üçüncü çocuk hikayesini kapatmış olduk." şeklinde konuşmuştu.

"BU SORUYU ALMEDA'YA SORMAYIN" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna esprili bir yanıt veren Sayışman, "Bu soruyu Almeda'ya sormayın. Hele ki bu aralar..." diyerek gülümsemişti.