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- Almeda Abazi'nin kardeşi Kenan Sipahi ile evlendi! Nikah sonrası ilk işi...
Almeda Abazi'nin kardeşi Kenan Sipahi ile evlendi! Nikah sonrası ilk işi...
Almeda Abazi'nin kız kardeşi İlda Abazi, Kenan Sipahi ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahidi ise Tolgahan Sayışman oldu. Almeda Abazi o anları sosyal medyadan paylaştı.
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 16:25
- Güncelleme : 29.07.2021 - 16:26
Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'nin kardeşi İlda Abazi, uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Kenan Sipahi ile evlendi.
Çiftin düğünü Çırağan Sarayı'nda gerçekleşirken, Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ise ikiliyi yalnız bırakmadı.
Abazi kardeşinin düğününden çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
NİKAH ŞAHİTLERİ TOLGAHAN SAYIŞMAN
Çiftin nikah şahitlerinden biri Tolgahan Sayışman oldu. Mutluluğunu paylaşan Almeda Abazi, kardeşinin düğün fotoğraflarını, "Sizi çok seviyorum canlarım. Bir ömür boyu mutluluklar." notuyla Instagram'dan yayınladı.
İLK İŞİ SOYADINI GÜNCELLEMEK OLDU
İlda Abazi, nikah sonrası Instagram hesabında soyadını, "Sipahi" olarak güncelledi.