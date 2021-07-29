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Almeda Abazi'nin kardeşi Kenan Sipahi ile evlendi! Nikah sonrası ilk işi...

Almeda Abazi'nin kardeşi Kenan Sipahi ile evlendi! Nikah sonrası ilk işi...

Almeda Abazi'nin kız kardeşi İlda Abazi, Kenan Sipahi ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahidi ise Tolgahan Sayışman oldu. Almeda Abazi o anları sosyal medyadan paylaştı.