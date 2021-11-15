Almeda Abazi'nin Muhteşem Yüzyıl zamanları! Yıllar içinde bambaşka birine dönüşmüş...

Tolgahan Sayışman'la mutlu gide evliliğini 2 çocukla taçlandıran Almeda Abazi, bir dönem Muhteşem Yüzyıl'da rol aldı. Oyuncunun o yıllardaki halini görenler, estetik iddialarını gündeme getirdi.

Başarılı ve yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman'la evlenen Almeda Abazi, iki çocuk dünyaya getirdi.

Efehan ve Alina adında iki çocuk dünyaya getirerek evliliğini taçlandıran oyuncu, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.

Ekranlardan uzak kalan ve çocuklarını büyüten Abazi, açtığı Youtube kanalında sevenleriyle buluşmaya çalışıyor.

Youtube kanalında hamilelik boyunca yaşadıklarını anlatan Abazi, bir dönem Muhteşem Yüzyıl dizisinde boy gösterdi.

Birbirinden usta oyuncularla aynı dizide oynayan Almeda Abazi, Nazenin karakterine hayat verdi.

Oyuncunun o dönemlere ait kareleri ortaya çıkarken, yaşadığı değişim ise herkesi şaşkınlığa uğrattı.

ALMEDA ABAZİ'NİN MUHTEŞEM YÜZYIL DÖNEMLERİ

Meryem Uzerli, Selma Ergeç, Halit Ergenç ve Nebahat Çehre gibi birbirinden usta oyunculara kadrosunda yer veren Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı dönem en fazla izlenen dizilerden birisi oldu.

Meryem Uzerli diziden ayrıldıktan sonra yerine Vahide Gördüm gelirken, bazı genç oyuncular boy göstermeye başladı.

Dizide boy gösteren genç oyuncularda olan Almeda Abazi, Nazenin Hatun karakterine hayat verdi.

Oyuncunun o yıllarda çekilen karelerini görenler, estetik yaptırdığına dair iddiaları gündeme getirdi.