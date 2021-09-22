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    Almeda Abazi'yi yıkan haber! En yakını hayatını kaybetti

    Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, dedesinin ölüm haberiyle yıkıldı. Abazi sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Hep sevilir, asla unutulmaz. Mekanın cennet olsun dedem" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 16:40
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    Almeda Abazi'yi yıkan haber! En yakını hayatını kaybetti

    Tolgahan Sayışman ile mutlu bir evliliği olan ve bu evliliği iki çocuk ile taçlandıran Almeda Abazi, en son kardeşi İlda Abazi'nin düğününde görüntülenmişti.

    Efe ve Alina adında iki çocuğu olan ve zamanını onlara ayıran Abazi, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.

    YouTube kanalı açan ve oradan takipçileriyle buluşmaya çalışan oyuncu, dedesinin vefat haberiyle yıkıldı.

    Haberi sosyal medyadan duyuran Abazi, gönderisinin altına yazdığı not ile herkesi duygulandırdı.

    ALMEDA ABAZİ'NİN ACI KAYBI

    Almeda Abazi acısını şu sözlerle dile getirdi;

    "Alina ve Efehan'ın fotoğraflarını her sabah kime göndereceğim şimdi dedem. Hep sevilir, asla unutulmaz… Mekanın cennet olsun dedem…"

    Abazi'ye birçok ünlü isim, dostları ve sevenleri çok sayıda başsağlığı yorumları yaptı.

    Almeda Abazi yi yıkan haber! En yakını hayatını kaybetti #1

    Almeda Abazi yi yıkan haber! En yakını hayatını kaybetti #2

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