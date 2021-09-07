Alp Arslan Büyük Selçuklu kadrosu büyüyor! Bir usta isim daha katıldı

Alp Arslan Büyük Selçuklu kadrosu büyüyor! Bir usta isim daha katıldı

Yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in dönem dizisi Alp Arslan: Büyük Selçuklu dizisinden bomba bir transfer haberi geldi. Usyta oyuncu Toprak Sergen, merakla beklenen dizinin kadrosuna dahil oldu.

Geçtiğimiz sezon ''Melikşah'' dönemini konu edinen ve ilgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda hikayeyi geçmişe doğru sarıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda "Malazgirt Fatihi" olarak adlandırılan Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alp Arslan'ın hayatını konu ediniyor.

Başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un yer aldığı TRT'nin Akli Film imzalı dizisi Alp Arslan: Büyük Selçuklu, geçtiğimiz hafta sete çıktı.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu ve ekim ayında yayında olması planlanan dizinin kadrosuna bomba bir isim daha katıldı.

TOPRAK SERGEN KADROYA DAHİL OLDU

Usta oyuncu Toprak Sergen, uzun bir aradan sonra Alp Arslan: Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu dizide Bizans komutanı Kekavmenos'a hayat verecek.

Kadroya yeni katılan bir diğer isim ise Rabia Soytürk oldu. Soytürk, büyük bir merakla beklenen dizide Karaca karakterini canlandıracak.