Alp Arslan dizisinde Fahriye Evcen sürprizi! Başrolü Barış Arduç'la paylaşacak..

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ardından başlayacak olan Alp Arslan adlı dizide, Barış Arduç'un başrolü paylaşacağı isim belli oldu. Fahriye Evcen Alp Arslan'ın kadrosuna dahil oldu. İşte detaylar...

TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve reyting rekorları kıran ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinin ikinci sezondan itibaren ''Alp Arslan'' adıyla yoluna devam etmesi bekleniyor.

3 sezon boyunca Büyük Selçuklu Devleti'nde Alp Arslan dönemini ele alması beklenen dizide, Uyanış Büyük Selçuklu macerasından sadece Nizamülmülk karekterine hayat veren Mehmet Özgür kalacak.

Öte yandan yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturacağı Alp Arslan dizisiyle ilgili bomba bir transfer haberi geldi.

Böylece Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya geliş döneminde mücadele veren komutan olarak bilinen Alp Arslan karakterine hayat veren Barış Arduç'un başrolü paylaşacağı isim belli oldu.

FAHRİYE EVCEN ALP ARSLAN'DA

Dizinin yapım şirketi Akli Film'in patronu Emre Konuk, geçtiğimiz gün Instagram hesabından Fahriye Evcen'i takibe almış ve bu durum Evcen'in Barış Arduç'un partneri için görüşme yaptığını da ortaya çıkarmıştı.

Ancak Fahriye Evcen'den ya da yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmemişti. Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit, Evcen için bir kaç projenin olduğunu belirtmiş ve hayranlarını heyecanlandırmıştı. Bazı görüşmeler yaptığını doğrulayan Evcen ise herhangi bir detay vermemişti.

İddialar kesinleşti ve meraklı bekleyiş sona erdi. Akli Film'in sahibi Emre Konuk, Fahriye Evcen'le anlaşmaya vardığı haberini ''Hoş geldin Fahriye Evcen...'' notunu düştüğü fotoğraflarla duyurdu.

Fahriye Evcen ise Konuk'a, ''Heyecanla dahil olduğum bir proje.. Hoş buldum.'' yorumuyla karşılık verdi.

Bu gelişme sosyal medyanın da gündeminee oturdu. Fahriye Evcen, en çok konuşulan kişiler listesinde ilk sıralarda yer alırken Evcen'in hayranları, yapımı heyecanla beklediklerini belirtti.