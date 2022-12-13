Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Erdinç Kırşan neden öldü?

Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Erdinç Kırşan neden öldü?

Ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Erdinç Kırşan'ın hayatı ve ölüm sebebi merak konusu oldu.

Bir süredir ekranlardan uzak yaşamını sürdüren ünlü oyuncu, sunucu ve manken Alp Kırşan, aldığı acı haberle yıkıldı.

Ünlü oyuncunun babası Erdinç Kırşan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haberi duyan yakınları yasa boğuldu.

Dün akşam Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşan Alp Kırşan, acı haberi "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor. Bugün 20.30'da maalesef hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Atakent Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacaktır" sözleriyle duyurdu.

Ünlü oyuncunun eşi Zeynep Kırşan ise, kayınpederinin vefatının ardından, "Canımız babamız Erdinç Kırşan bu akşam aramızdan ayrıldı. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Beşikçioglu Camii’nden kaldırılacaktır. Nurlar içinde uyu güzel babam. Teşekkür ederim beni bu kadar güzel sevdiğin için. Şimdiden özlemle..." notunu paylaştı.

Baba acısıyla yıkılan Alp Kırşan’a, Onur Buldu, Özlem Yıldız, Metin Arolat, Eser Yenenler gibi birçok ünlü isimden başsağlığı yorumları geldi. Ölüm nedeni ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan'ın ölümünden sonra hayatı ve ölüm nedeni merak konusu oldu. İşte detaylar...

Erdinç Kırşan kimdir?

1942 yılında dünyaya gelen Erdinç Kırşan eski futbolcudur. En son İzmirspor'da oynayan Kırşan toplam 97 maça katılmıştır.

Ünlü oyuncu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan 80 yaşında hayata veda etmiştir. Ölüm sebebiyle ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.