Alp Navruz kimdir? Menajerimi Ara konuğu Alp Navruz hakkında bilgiler..

Alp Navruz, Star TV ekranlarında yayımlanan Menajerimi Ara dizisinin yeni bölüm konukları arasında yer alıyor. Peki, Menajerimi Ara konuğu Alp Navruz kimdir? İşte Alp Navruz hakkında merak edilenler..

Her pazar akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı Menajerimi Ara dizisi, her hafta ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Menajerimi Ara'nın 38. yeni bölüm konukları arasında Ada Masalı’nın iki başrolü Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz yer alıyor. Ünlü ikili yeni dizilerinden önce Menajerimi Ara ile Star TV ekranına çıkıyor.

Dizinin sıkı takipçileri, Alp Navruz'un hayatı hakkında bilgi almak için ''Alp Navruz kimdir, kaç yaşında, nereli?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Alp Navruz kimdir? İşte, Menajerimi Ara konuğu Alp Navruz hakkında bilgiler...

ALP NAVRUZ KİMDİR?

15 Ocak 1990 tarihinde dünyaya gelen Sivaslı oyuncu Seyit Alp Navruz, Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra hayali olan oyunculuğa yönelmiştir.

Kariyerine modellik ile başlayan Alp Navruz, yüzme ve okçuluk sporu ile ilgilenmektedir. Yazı yazmayı çok seven Alp Navruz, şiir ve öyküler yazmaktadır. Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcudur.

ALP NAVRUZ ROL ALDIĞI DİZİLER

2016 Aşk Laftan Anlamaz

2016 Arkadaşlar İyidir

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları

2018-2019 Elimi Bırakma

2020-2021 Zümrüdüanka

FİLMLER

2016 Ceberrut

ÖDÜLLERİ