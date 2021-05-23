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- Alp Navruz kimdir? Menajerimi Ara konuğu Alp Navruz hakkında bilgiler..
Alp Navruz kimdir? Menajerimi Ara konuğu Alp Navruz hakkında bilgiler..
- Haber Merkezi
- 23.05.2021 - 17:34
Her pazar akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı Menajerimi Ara dizisi, her hafta ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.
Menajerimi Ara'nın 38. yeni bölüm konukları arasında Ada Masalı’nın iki başrolü Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz yer alıyor. Ünlü ikili yeni dizilerinden önce Menajerimi Ara ile Star TV ekranına çıkıyor.
Dizinin sıkı takipçileri, Alp Navruz'un hayatı hakkında bilgi almak için ''Alp Navruz kimdir, kaç yaşında, nereli?'' sorularına yanıt aranıyor.
Peki, Alp Navruz kimdir? İşte, Menajerimi Ara konuğu Alp Navruz hakkında bilgiler...
ALP NAVRUZ KİMDİR?
15 Ocak 1990 tarihinde dünyaya gelen Sivaslı oyuncu Seyit Alp Navruz, Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra hayali olan oyunculuğa yönelmiştir.
Kariyerine modellik ile başlayan Alp Navruz, yüzme ve okçuluk sporu ile ilgilenmektedir. Yazı yazmayı çok seven Alp Navruz, şiir ve öyküler yazmaktadır. Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcudur.
ALP NAVRUZ ROL ALDIĞI DİZİLER
- 2016 Aşk Laftan Anlamaz
- 2016 Arkadaşlar İyidir
- 2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları
- 2018-2019 Elimi Bırakma
- 2020-2021 Zümrüdüanka
FİLMLER
- 2016 Ceberrut
ÖDÜLLERİ
- TÜR-YÖN ve Bizce Yapım, t2. Türkiye Altın Turizm Ödülleri, ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu’
- Uluslararası Down Sendromu Federasyonu, ‘En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu’
- İstanbul Gelişim Üniversitesi, 7. Medya Ödülleri, 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu'