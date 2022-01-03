Alp Navruz'un Ayça Ayşin Turan'dan önceki sevgilisi bakın kimmiş! O isim şoke edecek

Alp Navruz'un Ayça Ayşin Turan'dan önceki sevgilisi bakın kimmiş! O isim şoke edecek

Ada Masalı dizisinde rol alan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın aşk yaşadığı kesinleşirken, bu duruma en çok hayranları sevindi. Navruz'un Turan'dan önce aşk yaşadığı isim ise herkesi şaşırttı.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı, geçtiğimiz ay final verdi.

Dizinin sona ermesi herkesi şaşırtırken, Navruz ve Ayça Ayşin'in aşk iddiaları hayranlarını heyecanlandırdı.

Ayça Ayşin Turan geçtiğimiz günlerde gazetecilerle ayaküstü sohbet ederken, aşk iddialarına ilişkin soruları yalanlamadı.

Her fırsatta birbirine yakıştırılan çiftin aşkı hayranlarından tam not alırken, Navruz'un eski sevgilisi gündeme geldi.

2009 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden Ebru Şam en son, oyuncu Alp Navruz ile yaşadığı ilişkiyle anılmıştı.

Miss Turkey yarışmasının ardından farklı projelerle ekranlara gelmeye devam eden Şam, son hali ile herkesin beğenisini kazandı.

ALP NAVRUZ'UN ESKİ AŞKI EBRU ŞAM

Ünlü oyuncu Alp Navruz ile bir zamanlar gündeme gelen Ebru Şam, 2009'da Miss Turkey Güzellik yarışmasında birinci seçilmiş ve sonrasında Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etmişti.

Yarışmadan sonra Adanalı dizisinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt gibi isimlerle rol alan Ebru Şam, dizide 'Esra Komiser' rolüne hayat verdi.

Uzun süre birlikte olan Navruz ve Şam, geçtiğimiz yaz aylarında ayrıldı. İkilinin neden ayrıldığı bilinmiyor ancak evlilik planı yaptığı konuşuluyordu.

INSTAGRAM POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Güzel oyuncunun Instagram pozları ise herkesin beğenisini kazandı. Adanalı, Doktorlar, Fatih Harbiye gibi projelerle ekran önüne geçen Şam'ı pozları, güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Güzelliğiyle ön plana çıkan Şam'ın fotoğraflarına, "Çok güzelsin", "Maşallah" tarzında yorumlar geldi.