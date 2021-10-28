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    Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragman: Bir ölür, bin diriliriz!

    Sultan Aparslan'ın destansı hikayesini konu edinen TRT 1'in yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 1. bölüm 2. fragmanı adeta nefes kesti.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 20:17
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    Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragman: Bir ölür, bin diriliriz!

    TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı.

    Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Tarih tutkunlarının merakla beklediği Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 8 Kasım Pazartesi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

    Peki seyircileri neler bekliyor? İşte Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanı...

    Alparslan Büyük Selçuklu 1. Bölüm 2. Fragman VİDEO

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