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- Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragman: Bir ölür, bin diriliriz!
Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragman: Bir ölür, bin diriliriz!
Sultan Aparslan'ın destansı hikayesini konu edinen TRT 1'in yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 1. bölüm 2. fragmanı adeta nefes kesti.
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 20:17
TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı.
Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Tarih tutkunlarının merakla beklediği Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 8 Kasım Pazartesi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Peki seyircileri neler bekliyor? İşte Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanı...