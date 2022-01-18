Alparslan: Büyük Selçuklu 10. bölüm fragmanı: Alparslan derdest edilecek!

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına, ''Çağrı Bey oğlu Alparslan derdest edilsin!'' sözleri damga vurdu.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.

Dizinin merakla beklenen 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Akça Hatun ile yüzleşen Alparslan, '''Kimsesiz kalmış bir Türkmen kızıyım' diyen Akça, anamın katilinin kızıymış. Hepimizi kandırdın.'' dedi.

Akça Hatun ise, ''Göründüğü gibi değil. Hakikat ortaya çıktığında bu ettiğin kelamlar içini yakacak.'' diyerek kendini savundu.

Alparslan, Akça Hatun'u kuyudan kurtardığı için pişman olduğunu dile getirdiği sırada, Akça Hatun fenalaşıp bayıldı.

Alparslan'ın, ''Yüreğini yüreğime, ömrünü ömrüme katıp benimle bir olur musun diye sormak için uyanmanı beklerken şükür ki ben uyandım. Hainliklerinin hesabını vereceksin.'' sözleri ise dikkati çekti.

Öte yandan yeni bölüm fragmanına, ''Çağrı Bey oğlu Alparslan derdest edilsin!'' sözleri damga vurdu. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 10. bölüm 1. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 10. Bölüm 1. Fragman VİDEO

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan’a kurduğu tuzağa kendisi düşen Kekavmenos, hiç hesap etmediği bir durumda kalmıştır. Alparslan’ın panzehir karşılığında istediği şeyleri kabul etmek istemeyen Dukas, Evdokya ve Diyojen başka çareler aramaya başlar. Nihayet eski gücüne kavuşacak olan Yınal, karargâhı alan Alparslan’ı bertaraf etmek için harekete geçer. İçinde Akça, Akınay ve Gevherin de olduğu kervan karargâha giden yolda Karmatilerin saldırısına uğrar.

Alparslan’ın son anda yetiştiği bu saldırının ardında kim vardır? Kekavmenos mu, Bozan mı? Alparslan’a değil Yınal’a daha yakın olan Göktuğ, Evdokya ile anlaşma yaparak ihanet edecek mi? En yakın adamlarından biri olan Şeddad’ı kaybeden Emir Bozan, Karmati tehlikesine uyanan Selçuklular’a karşı nasıl tedbirler alacak, okları kendinden nasıl uzaklaştıracaktır?

En son obadan ayrılırken helallik isteyip vedalaştığı Akça’nın çarpışma yerinde vurulup düştüğünü gören Alparslan, buna sebep olanların peşine düşecek ve eline geçen ipuçları onu hiç beklemediği bir gerçekle yüz yüze bırakacaktır.