Alparslan: Büyük Selçuklu 11. bölüm 2. fragmanı: Akça için idam vaktiydi ama...

Alparslan: Büyük Selçuklu 11. bölüm 2. fragmanı: Akça için idam vaktiydi ama...

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Akça'nın idam edilmek üzere götürüldüğü ancak daha sonra ortadan kaybolduğu görüldü.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.

Pazartesi akşamı yayınlanan 10. bölümle birlikte aksiyonu artan dizinin merakla beklenen 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Fragmanda; Akça idam edilmek üzere obaya getirilirken Karaca ise "Töremiz gereği hainlik yapanların akıbeti evvel idam edilmek. Daha sonra aç kurtlarımıza aş olmaktır." dedi.

Akça bu durumun içinden nasıl çıkacağını bilemezken, idama götürüldüğü sırada kayboldu ve Alparslan onu aramaya başladı.

Sultan'ın hayatı tehlikeye girerken, yardımına ise yine Alparslan yetişti ve onu kurtarmayı başardı. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 11. bölüm 2. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 11. bölüm 2. fragmanı İZLE