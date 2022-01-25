Alparslan: Büyük Selçuklu 11. bölüm fragmanı: Akça Hatun haindir, idam edilecek!

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Alparslan Akça Hatun'a inanmazken ''Maria idam edilecek!'' sözleri dikkati çekti.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.

Dün akşam yayınlanan 10. bölümle birlikte heyecanı arşa çıkaran dizinin merakla beklenen 11. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda; Akça Hatun, ''Ben hain değilim. O benim babam değil.'' diyerek kendini aklamaya çalışsa da Alparslan kararını çoktan vermiştir.

Alpagut, Alparslan'dan Akça'yı kendisine teslim etmesini ister ancak Alparslan, bunu kabul etmez ve Akça'yı teslim etmemek için saldırıya geçer.

''Akça Hatun bir haindir'' sözlerinin dikkati çektiği fragmana, ''Maria idam edilecek.'' sözleri damga vurdu. Peki Akça Hatun ölecek mi? İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 11. bölüm 1. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 11. Bölüm Fragmanı VİDEO

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurduğu plan ile Kekavmenos ve Akça'yı bir araya getiren Alparslan, gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. Akça'nın, Kekavmenos'a ''Baba!'' hitabını duyan Alparslan şimdi ne yapacak? Alparslan tarafından Kekavmenos ile görülen Akça, bunun açıklamasını nasıl yapacak? Alparslan'a gerçeği mi söyleyecek, yoksa sırrı saklayabilecek mi? Alparslan'ın bin bir emek ve zahmetle ele geçirdiği karargahı alan Yınal'ın, karargah hakkındaki tasarrufları ne olacak? Yınal'ın hakimiyetindeki karargaha giren Nizamülmülk ve alpların başına ne gelecek?

Karargahı almak için giden Diyojen, büyük bir sürpriz ile karşılaşıp canını son anda kurtarmıştı. Göktuğ'u esir alarak kurtulan Diyojen, Göktuğ'a ne yapacak? Planları suya düşen Bizans'ın karargah için yeni planları ne olacak?