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    Alparslan Büyük Selçuklu 12. bölüm 2. fragmanı: Andolsun ki, inlerine gireceğiz...

    TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; "Canımı Akça Hatun'un canına zırh edeceğim" sözleri damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 21:48
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    Alparslan Büyük Selçuklu 12. bölüm 2. fragmanı: Andolsun ki, inlerine gireceğiz...

    ı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

    Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.

    Pazartesi akşamı yayınlanan 11. bölümle birlikte aksiyonu artan dizinin merakla beklenen 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Fragmanda; Alparslan, Akça'yı kurtarmak için elinden geleni yapacağı görülüyor. " Akça Kız ise bunu karşılıksız bırakmıyor...

    Akça kurtulabilecek mi merak edilirken, Alparslan ile işbirliği yapması dikkatleri çekti.

    İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 12. bölüm 2. fragmanı...

    Alparslan: Büyük Selçuklu 12. Bölüm 2. Fragman VİDEO


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