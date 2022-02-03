- Haberler
- Medya Haberleri
- Alparslan Büyük Selçuklu 12. bölüm 2. fragmanı: Andolsun ki, inlerine gireceğiz...
Alparslan Büyük Selçuklu 12. bölüm 2. fragmanı: Andolsun ki, inlerine gireceğiz...
TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; "Canımı Akça Hatun'un canına zırh edeceğim" sözleri damga vurdu.
- Haber Merkezi
- 03.02.2022 - 21:48
ı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.
Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.
Pazartesi akşamı yayınlanan 11. bölümle birlikte aksiyonu artan dizinin merakla beklenen 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Fragmanda; Alparslan, Akça'yı kurtarmak için elinden geleni yapacağı görülüyor. " Akça Kız ise bunu karşılıksız bırakmıyor...
Akça kurtulabilecek mi merak edilirken, Alparslan ile işbirliği yapması dikkatleri çekti.
İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 12. bölüm 2. fragmanı...