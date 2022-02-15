Alparslan: Büyük Selçuklu 14. bölüm fragmanı: Akınay Hatun Alpagut'un yaşadığını öğrendi!

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Akınay Hatun, oğlu Alpagut'un yaşadığını öğreniyor.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.

Dün akşam yayınlanan 13. bölümle birlikte heyecanı arşa çıkaran dizinin merakla beklenen 14. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Emir Bozan, Alparslan'a kendisini dinlemesi gerektiğini söylerken Alparslan, ona saldırdı. Tam bu sırada Alparslan'ın boynuna kılıç dayandı.

Öte yandan Akınay Hatun, Akça Hatun'a konuştuğu askerin kim olduğunu sordu. Akça Hatun ise ''O senin oğlun, Alpagut.'' şeklinde cevap verdi.

Alparslan'ı karşılayan Akça Hatun'un, ''Hoş geldin Alparslan'' dedikten sonra içinden şükretmesi dikkati çekti. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 14. bölüm 1. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 14. Bölüm 1. Fragman VİDEO

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Her şeyi göze alıp Kekavmenos'u öldürmek için Vaspurakan'a giden Akça, Alparslan'ın Alpagut tarafından yakalandığını görünce Kekavmenos'u esir almıştı. Akça şimdi ne yapacak? Aklında yeni bir oyun mu var, yoksa Kekavmenos'u öldürecek mi? Alparslan, Alpagut'un elinden nasıl kurtulacak? Akça tarafından esir alınan Kekavmenos beklemediği bu hamleye nasıl karşılık verecek?

Vaspurakan'ın yeni valisi Diyojen, hem adını imparatora duyurmak hem de valilik makamını herkesten daha çok hak ettiğini göstermek için yeni bir plan yapar. Atılan bu adımla Selçukluları zor bir süreç bekliyor. Meymun'un Natık olarak tanınması ve Bizans'a esir düşmesi sebebiyle iyice köşeye çıkışan Bozan, Meymun'u kurtaracak mı, yoksa açığa çıkmamak için onu ölüme mi terk edecek? Bozan bu defa kaçış yolu bulabilecek mi? Bizans saldırıları, Karmati hücumları sonrası Alparslan'ın yeni planı ne olacak?