Alparslan: Büyük Selçuklu 15. bölüm fragmanı: Emir Bozan'ın hain olduğu ortaya çıktı, soluğu kesilecek!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına; ''Emir Bozan'ı Gazne'ye davet edip soluğunu kesin!'' sözleri damga vurdu.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerini Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in paylaştığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Dizinin 28 Şubat Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Alparslan'ın Emir Bozan'ı öldürmediği görüldü.

Akça Hatun, Emir Bozan'ı tutulduğu yerden çıkartırken Alparslan, ''Kafir elbet kafirliğini yapacak. Benim de olsun diye beklediğim bu zaten.'' dedi. Kekavmenos'un ''Derhal karargaha gir ve öl.'' sözleri ise dikkati çekti.

Öte yandan ''Emir Bozan'ın Karmati meyhunlarından olduğu şüphesiz malumdur. Bozan'ı Gazne'ye davet edip soluğunu kesin.'' sözleri fragmana damga vurdu. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 15. bölüm fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 15. Bölüm 1. Fragman VİDEO

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mazlum insanları öldürdüğü iddiasıyla suçlanan Alparslan, sürdüğü iz sayesinde masumların tutulduğu evi bulmuştu. Emir Bozan’ı masumların tutulduğu evde yakalayan Alparslan, kılıcını Bozan’ın boynuna dayamıştı. Bozan’ın sonu artık geldi, maskesi düştü mü? Alparslan, Emir Bozan’ı öldürüp Karmatiliğin sonunu getirecek mi? Karaca ve Akınay’ın kendilerini izlediğinden habersiz konuşan Akça ve Alpagut, hem Alpagut açığa çıkmadan hem de Karaca’nın ithamlarına maruz kalmadan bu hadiseden sıyrılabilecek mi? Akınay, oğlu Alpagut’u görecek mi? Karaca, Akça’nın bir Bizanslı ile işbirliği yaptığını Akınay’a gösterebilecek mi?

Karargahtaki zafiyetten yararlanan Diyojen, Yınal’ı ve askerlerini kuşatmıştı. Diyojen karargahı almak için neler yapacak? Yınal, yardım için Selçuklu’ya haber gönderebilecek mi? Askerlerinin sabırsızlığa karşı dirayetini koruyabilecek, karargahı savunabilecek mi? Diyojen’in karargahı kuşattığından habersiz olan Kekavmenos ve Dukas, bu bilgiyi öğrenince Diyojen’e ne söyleyecekler?