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    • Alparslan: Büyük Selçuklu 17. bölüm 2. fragmanı: Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!

    Alparslan: Büyük Selçuklu 17. bölüm 2. fragmanı: Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!

    Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınlanan yeni fragmanında: Alparslan, Emir Bozan'ın kellesini almak için yeni bir oyun kurdu. Oldukça kararlı olan Alparslan, planını hemen hayata geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 17:57
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    Alparslan: Büyük Selçuklu 17. bölüm 2. fragmanı: Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!

    Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu, Pazartesi günlerine damga vuruyor.

    Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan projede, Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor.

    Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında ise Alparslan'ın Emir Bozan'dan kurtulmak için iyice hırslandığı görüldü.

    Emir Bozan'ın üzerine giden ve onu alt etmek için planlar kuran Alparslan, "Kurt dağdan indi." dedi.

    Alparslan'ın yeni fragmanda yer alan savaş sahneleri nefes keserken, dizinin yeni bölümü iple çekilmeye başlandı. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 17. bölüm 2. fragmanı...

    Alparslan: Büyük Selçuklu 17. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Alparslan: Büyük Selçuklu 17. bölüm 2. fragmanı: Alparslan ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek! #1


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