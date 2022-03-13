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Alparslan: Büyük Selçuklu 17. bölüm 2. fragmanı: Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!

Alparslan: Büyük Selçuklu 17. bölüm 2. fragmanı: Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınlanan yeni fragmanında: Alparslan, Emir Bozan'ın kellesini almak için yeni bir oyun kurdu. Oldukça kararlı olan Alparslan, planını hemen hayata geçirdi.