Alparslan: Büyük Selçuklu 17. bölüm fragmanı: Şehver Sultan öldü, Alparslan'ın gözyaşları sel oldu!

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 17. bölüm fragmanında; Çağrı Bey, Şehven ve Süleyman'ın boğazına kılıç dayandı. Fragmanın son sahnesinde ölüm haberi alan Alparslan ise gözyaşlarına boğuldu.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerini Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in paylaştığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 7 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan 16. bölümünde; Karaca, ağabeyi Bozan'ın gerçek yüzünü öğrenirken Şehver'in soğuk ve Bozan'dan yana tavrıyla karşılaşan Çağrı ve Alparslan'ın hamlesi dikkati çekti.

Sultan Mevdud'u öldürüp Büst'te kontrolü ele geçiren Bozan'ın tahtı ele geçirmesi ise dizinin son bölümüne damga vurdu.

Son bölümün hemen ardından dizinin 14 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 17. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Emir Bozan'ın Çağrı Bey, Şehven ve Süleyman'ın boğazına kılıç dayadığı görüldü.

Çağrı Bey, ''Kızıma elini sürmenin bedelini ödeyeceksin.'' derken Emir Bozan, ''Bugün bedeli ben değil sen ödeyeceksin. Hangi evladının öleceğine sen karar vereceksin. Şehver mi, Süleyman mı?'' dedi.

Çağrı Bey, ''Kıyma evlatlarıma'' diye yalvarırken arkadan kılıç sesi duyuldu. Ardından Emir Bozan'ın kendisini de öldürme niyetinde olduğunu anlayan Çağrı Bey, kelime-i şehadet getirdi.

Öte yandan ''Başımız sağ ola!'' sözleri karşısında Alparslan'ın gözyaşları sel okup aktı.

Kimin öleceği merak konusu olurken dizinin sıkı takipçileri, Şehver Sultan'ın öleceğini belirten yorumlarda bulundu. Peki öldürülen kim? İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 17. bölüm fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 17. Bölüm 1. Fragman VİDEO

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazne Sultanı Mevdud’un ölüm haberini alan Çağrı ve Alparslan, hızla Büst’e, Şehver ve Mesud’un canını emniyete almaya gitmişlerdi. Şehver’in soğuk ve Bozan’dan yana tavrıyla karşılaşan Çağrı ve Alparslan’ın tavrı ne olacak? Bozan’ın, Şehver’in bu sözleri tehdit ile söylediğine inanan Alparslan ablasını bu durumdan kurtarabilecek mi?

Sultan Mevdud’u öldürüp Büst’te kontrolü ele geçiren Bozan, kendi devletini mi kuracak? Karaca ağabeyi Bozan’ın gerçek yüzünü öğrendiğinde hangi tarafta yer alacak? Süleyman, Alparslan ile iş birliğini sürdürecek mi? Bozan’ın elinde oğlu Mesud ile esir kalan Şehver, kurtuluşları için ne çareler arayacak? Vaspurakan’ın yeni valisi Dukas, ne kararlar alacak? Bu kararlar karşısında Kekavmenos ve Diyojen ne yapacak?